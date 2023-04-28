Жительница Испании рассказала об отношении граждан к королевской семье

«В нынешней испанской монархии король является главой государства и представляет испанское государство в международных отношениях, а все его действия должны быть одобрены правительством. Нынешний король Испании — Фелипе (Филипп) VI. Королевская семья состоит из его супруги королевы Летисии, двух дочерей Леонор и Софии и родителей Хуана Карлоса и Софии, которые по протоколу сохраняют титул короля и королевы. Фелипе VI был провозглашен королем в 2014 году, когда его отец, король Хуан Карлос I, отрекся от престола в его пользу после 39 лет правления. Наследницей короны является дочь Фелипе VI — принцесса Леонор. Сейчас она проходит трехлетнюю военную подготовку, чтобы стать будущей главой государства», — рассказала Алена Бердова.