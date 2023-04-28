Дочь Глюкозы назвала любимый район Москвы

«Я когда-то проводила там много времени с друзьями, и сам район спокойный и очень удобно расположен», — пояснила собеседница «Мосленты».

Героиня интервью отметила, что у нее немало других любимых мест в Москве, но желания их раскрывать нет. «Мои места тихие, спокойные, и мне бы не хотелось видеть там "кого-то лишнего"», — сказала Чистякова.