Дочь Глюкозы назвала любимый район Москвы
Любимый район Москвы назвала «Мосленте» 15-летняя Лидия Чистякова, известная как исполнительница ray! и дочь певицы Глюкозы. Она сообщила, что любит окрестности Ленинградского шоссе.
«Я когда-то проводила там много времени с друзьями, и сам район спокойный и очень удобно расположен», — пояснила собеседница «Мосленты».
Героиня интервью отметила, что у нее немало других любимых мест в Москве, но желания их раскрывать нет. «Мои места тихие, спокойные, и мне бы не хотелось видеть там "кого-то лишнего"», — сказала Чистякова.
Ранее любимый район столицы назвала певица Бьянка. По ее словам, это Раменки.