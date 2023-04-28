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Дочь Глюкозы назвала любимый район Москвы

Любимый район Москвы назвала «Мосленте» 15-летняя Лидия Чистякова, известная как исполнительница ray! и дочь певицы Глюкозы. Она сообщила, что любит окрестности Ленинградского шоссе.

Дочь Глюкозы назвала любимый район Москвы
© Мослента

«Я когда-то проводила там много времени с друзьями, и сам район спокойный и очень удобно расположен», — пояснила собеседница «Мосленты».

Героиня интервью отметила, что у нее немало других любимых мест в Москве, но желания их раскрывать нет. «Мои места тихие, спокойные, и мне бы не хотелось видеть там "кого-то лишнего"», — сказала Чистякова.

Ранее любимый район столицы назвала певица Бьянка. По ее словам, это Раменки.

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