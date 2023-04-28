Мужчина прошел тест ДНК и обнаружил семь братьев и сестер

Житель Лондона, Великобритания, прошел тест ДНК и обнаружил, что у него есть единокровные братья и сестры, о существовании которых он не догадывался. Об этом сообщает Independent.

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Несколько лет назад 37-летний композитор Джон Чемберс и другие члены его семьи получили в подарок на Рождество набор для ДНК-тестирования. Когда мужчина прошел тест, оказалось, что его биологическим отцом был донор спермы, у которого не менее семи других сыновей и дочерей от разных матерей. Это стало для него сюрпризом.

По словам Чемберса, после этого открытия вся его жизнь разделилась на до и после.

«Ты теряешь свою идентичность. Другие люди, которые узнавали, что были зачаты от донора спермы, рассказывали о похожих переживаниях. Они думали: "Кто я теперь?"» — поделился эмоциями он.

Теперь британец регулярно видится со сводными братьями и сестрами. Они ходят в бары и устраивают семейные барбекю. Кроме того, они нашли своего биологического отца и встретились с ним в пабе.

«Сперва, и это можно понять, он был холодноват. Его явно тревожило, что его личность раскрыта. Ему-то говорили, что он сдает сперму анонимно», — пояснил Чемберс.