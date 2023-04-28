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1 час назад

Группа Oasis перевыпустит "Definitely Mabe" к 30-летию дебютного альбома

Газета.Ruиещё 1

Дебютный альбом британской рок-группы Oasis «Definitely Maybe» в 2024 году получит переиздание, приуроченное к 30-летию пластинки. Об этом сообщил один из основателей коллектива Ноэль Галлахер в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

Oasis перевыпустит "Definitely Mabe" к 30-летию дебютного альбома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам музыканта, в новую версию альбома будут включены песни времен записи «Definitely Maybe», которые до недавнего времени считались утерянными. Как рассказал Галлахер, их удалось обнаружить в архиве лейбла Sony, где они хранились все это время под неправильными ярлыками. В частности, речь идет про акустические варианты хитов Oasis «Live Forever», «Slide Away» и «Supersonic».

В том же интервью Галлахер подчеркнул, что фанатам группы не стоит ждать ее воссоединения и живого тура в поддержку переиздания «Definitely Maybe».

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

В 2014 году первые два альбома Oasis — «Definitely Maybe» и «(What's the Story) Morning Glory?» — уже переиздавались в ремастерированных версиях. В 2016 году переиздание появилось и у третьего лонгплея группы «Be Here Now».

Люди,Ноэль Галлахер,
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