Фаина Раневская по положению головы могла определить наличие у женщины любовника
Фаина Раневская всегда славилась не только актерским талантом, но и неповторимым чувством юмора. Она никогда за словом в карман не лезла и на разные случаи жизни имела острый афоризм, пишет «Киноафиша».
Особое внимание Раневская уделяла взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Так, артистка считала, что супружеская верность является мифом, а женщины должны использовать ситуацию в свою пользу.
«Если женщина идет с опущенной головой, то у нее есть любовник! Если женщина идет с гордо поднятой головой, то у нее есть любовник! Если она держит голову прямо, то у нее есть любовник», — шутила кинозвезда.
Актриса считала, что измены естественное явление, так как со временем в отношениях исчезает страсть, а любому человеку нужны эмоции. Своих принципов Раневская неуклонно придерживалась на протяжении всей жизни.