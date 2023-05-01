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Какую роль исполнит принц Уильям на коронации Карла III

Главный наследник короля Карла III, принц Уильям — ключевое лицо в британской короне, поэтому, очевидно, что сейчас ему предстоит взять на себя большую ответственность. Это подтверждает и последняя новость, в которой говорится, какую роль принц Уильям исполнит на коронации своего отца. 6 мая в Вестминстерском аббатстве во время торжественной коронационной службе Уэльский выступит с исторической клятвой, чем подтвердит свою преданность Карлу III, монаршей семье и всему Королевству.

Какую роль исполнит принц Уильям на коронации Карла III
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«Я, Уильям, принц Уэльский, клянусь тебе в своей верности. Я буду нести веру и истину, как твой наследник. Так, Боже, помоги мне в этом», — вот как будет звучать клятва принца Уильяма, которую он произнесёт, стоя на коленях перед королём. Стоит отметить, что клятву Уэльского уже благословил архиепископ Кентерберийский в Ламбетском дворце.

Также сообщается, что на этом роль принца Уильяма не закончится: вместе с архиепископом они помогут облачить короля в мантию, или как её ещё называют Королевский палантин. Представители Англиканской церкви уверяют, что клятва наследника по-настоящему важный и исторический момент. После того, как принц Уэльский произнесёт эти слова в аббатстве заиграют фанфары и прозвучит гимн «Боже, храни короля». Также ещё одной важной деталью является и то, что представители разных религий будут приветствовать короля, когда тот покинет службу. Это будет символом того, что все являются соседями по вере, поэтому важно выступать за объединение среди людей в такие важные моменты.

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