Какую роль исполнит принц Уильям на коронации Карла III

Главный наследник короля Карла III, принц Уильям — ключевое лицо в британской короне, поэтому, очевидно, что сейчас ему предстоит взять на себя большую ответственность. Это подтверждает и последняя новость, в которой говорится, какую роль принц Уильям исполнит на коронации своего отца. 6 мая в Вестминстерском аббатстве во время торжественной коронационной службе Уэльский выступит с исторической клятвой, чем подтвердит свою преданность Карлу III, монаршей семье и всему Королевству.

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«Я, Уильям, принц Уэльский, клянусь тебе в своей верности. Я буду нести веру и истину, как твой наследник. Так, Боже, помоги мне в этом», — вот как будет звучать клятва принца Уильяма, которую он произнесёт, стоя на коленях перед королём. Стоит отметить, что клятву Уэльского уже благословил архиепископ Кентерберийский в Ламбетском дворце.