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Павел Дуров опубликовал новое фото с обнаженным торсом в соцсетях

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров на странице в Instagram (социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) разместил новый снимок. Пост бизнесмена вновь удивил фолловеров.

Дуров поразил соцсети новой публикацией с цитатой полководца
© globallookpress.com

На опубликованной фотографии 38-летний предприниматель предстал полуобнаженным, на его шею наброшен черный плащ-мантия. Публикацию Дуров сопроводил цитатой римского императора и философа-стоика Марка Аврелия:

«То, что мы делаем сейчас, отдается эхом в вечности».

Соцсети

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Напомним, эту цитату использовали также в картине Ридли Скотта «Гладиатор».

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