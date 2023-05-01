Дуров поразил соцсети новой публикацией с цитатой полководца

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров на странице в Instagram (социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) разместил новый снимок. Пост бизнесмена вновь удивил фолловеров.

На опубликованной фотографии 38-летний предприниматель предстал полуобнаженным, на его шею наброшен черный плащ-мантия. Публикацию Дуров сопроводил цитатой римского императора и философа-стоика Марка Аврелия:

«То, что мы делаем сейчас, отдается эхом в вечности».

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