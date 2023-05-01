Умерла вдова поэта-песенника Леонида Дербенева

Вдовы знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева Вера Ивановна ушла из жизни в возрасте 88 лет в одной из московских больниц. Как сообщает «ЭГ» со ссылкой на близких женщины, причиной трагедии стал тромбоз после недавно перенесенного коронавируса.

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Похороны Дебреневой состоятся 4 мая на Востряковском кладбище, где 27 лет назад был похоронен ее супруг. Отпевание пройдет в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» в Переяславской слободе.

За две недели до смерти Дербенева объяснила, почему не планирует поздравлять Аллу Пугачеву с днем рождения. По ее словам, в последнее время она видела Примадонну только по телевизору и сама не получала он нее никаких поздравлений.

«Она мне не звонит: ну чего я ей звонить буду?» — сказала Дербенева.