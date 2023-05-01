Как выглядят самые недоношенные близнецы в Великобритании

Харли и Гарри — самые недоношенные близнецы в Великобритании, которые весили при рождении по 500 граммов каждый. Двойняшки появились на свет в октябре 2021 года на сроке 22 недели и 5 дней, за неделю до наступления крайнего срока прерывания беременности, разрешенного в Великобритании. Врачи не оставляли детям шансов на выживание.

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До рождения двойняшек их родители, Джейд и Стив, 11 лет безрезультатно лечили бесплодие. В конце концов в возрасте 41 года Джейн решилась на ЭКО, которое прошло успешно.

«Я так боялась выкидыша, что буквально ничего не делала во время беременности, — вспоминает Джейд. — Когда на 22-й неделе начались схватки, я просто не могла в это поверить».

Женщину привезли в ноттингемскую больницу после того, как у нее отошли воды. Обследование показало преждевременный разрыв плодных оболочек, и врачи решили, что это выкидыш.

«Мне сказали, что у меня, вероятно, выкидыш, дети не выживут на таком сроке беременности. Я ответила, что этого не может быть, потому что чувствовала, как шевелятся дети. Я знала, что с ними все в порядке. Они родились живые, они двигались и плакали, как крошечные котята», — делится Джейд.

Маленьких Харли и Гарри отправили в отделение интенсивной терапии новорожденных, где они остались на искусственной вентиляции легких. Спустя 140 дней детей наконец выписали из больницы и позволили родителям увезти их домой.

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Сейчас двойняшкам 17 месяцев, и их мама говорит, что больше не боится за здоровье малышей, так как знает: они выживут. Харли, весившая при рождении 500 граммов, набрала сверх того солидные десять килограммов и уже стоит на ногах. Ее брат Гарри, весивший 520 граммов, сейчас дошел до отметки в девять килограммов. Он немного отстает от сестры, зато прекрасно ползает и во всем старается за ней угнаться.