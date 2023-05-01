Умер канадский рок-гитарист и вокалист Тим Бахман

Рок-гитарист и вокалист Тим Бахман скончался 28 апреля в возрасте 71 года от осложнений, вызванных раком. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на сына музыканта Райдера.

«Благодарен, что в конце концов мне удалось провести с ним некоторое время. Хватай своих близких и крепко обнимай их, никогда не знаешь, сколько времени для этого осталось», — написал сын.

Смерть Тима наступила всего через несколько месяцев после того, как его брат Робби умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил его брат и коллега по коллективу, гитарист и певец Рэнди Бахман. Причина смерти не была названа.