Умер канадский рок-гитарист и вокалист Тим Бахман
Рок-гитарист и вокалист Тим Бахман скончался 28 апреля в возрасте 71 года от осложнений, вызванных раком. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на сына музыканта Райдера.
«Благодарен, что в конце концов мне удалось провести с ним некоторое время. Хватай своих близких и крепко обнимай их, никогда не знаешь, сколько времени для этого осталось», — написал сын.
В 1974 году Бахман вместе с братьями Рэнди и Робби сформировал успешную группу Bachman–Turner Overdrive (ВТО). Их самыми известными хитами стали «You Ain't Seen Nothing Yet», «Takin' Care of Business» and «Roll On Down the Highway».
Смерть Тима наступила всего через несколько месяцев после того, как его брат Робби умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил его брат и коллега по коллективу, гитарист и певец Рэнди Бахман. Причина смерти не была названа.