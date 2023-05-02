Умер певец и композитор Гордон Лайтфут

Канадский фолк-исполнитель и композитор Гордон Лайтфут скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает CNN.

© Газета.Ru

Отмечается, что музыкант ушел из жизни в больнице. Причина смерти не называется.

Смерть Лайтфута наступила менее чем через месяц после того, как он отменил запланированный в апреле концерт в США и Канаде. Отмена выступлений была вызвана проблемами со здоровьем.

Лайтфут добился успеха в поп-чартах США в 1970 году с песней "If You Could Read My Mind". Этот трек также принес артисту вторую из четырех номинаций на "Грэмми" - за лучшее мужское поп-вокальное исполнение.

Его баллада 1976 года о затонувшем грузовом судне на Великих озерах "The Wreck of the Edmund Fitzgerald" достигла 2-го места в чартах Billboard.