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Ветеран Сталинграда рассказал, как шинель спасла его от осколка

Их осталось совсем немного, свидетелей и непосредственных участников Великой Отечественной войны. Ветерану Александру Федоровичу Вагину сто лет, но он до сих пор хорошо помнит, что происходило на фронте. О том, как прошел боевое крещение, оказавшись в пяти сантиметрах от смерти. Был дважды тяжело ранен. Побывал в самом пекле войны. О подвигах настоящих героев в нашем специальном проекте «Лица Победы».

Ветеран Сталинграда рассказал, как шинель спасла его от осколка
© ТК «Звезда»

Сразу по прибытии в военкомат Вагина отправили в артиллерийское училище в Томске. Оттуда - командиром огневого взвода «Катюш».

Бывалый артиллерист был ранен. Как вспомнил ветеран, это произошло в ходе операции по освобождению Смоленска. Немцы тогда огрызались отчаянно - и его ранило вражеским осколком.

«Если бы я был на 5 сантиметров левее, у меня бы от этой стороны ничего не осталось. Вот такое было боевое крещение», - вспомнил Александр Федорович.

Участвовал Вагин и в Сталинградской битве. Он прибыл в расположение Донского фронта Рокоссовского, когда армия Паулюса уже была окружена под Сталинградом. Надо было ликвидировать эту пойманную в капкан группировку.

В ходе боевой работы «Катюши» попали под вражеский авианалет. В небе появились советские истребители, активно работали зенитки. Но одна из бомб все же разорвалась достаточно близко от Александра Федоровича, чтоб он был ранен.

«Один осколок в пятку, один шинель пробил, два слоя ремня пробил. Третий осколок в бедро, маленький. Он и сейчас торчит», - заметил ветеран.

За эти бои Вагин получил медаль «За оборону Сталинграда». А за участие в операции «Багратион», когда летом 1944-го в Белоруссии была полностью разгромлена группа армий «Центр», Александр Федорович получил Орден Отечественной войны I степени.

В ходе этих сражений он получил ранение в голову в июне 1944-го и был списан в резерв.

Но все эти раны не помешали Вагину дожить до ста лет и рассказать нам об испытаниях, пережитых в годы Великой Отечественной.

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