Как Есенин женился на американской танцовщице, почти вдвое старше него

2 мая 1922 года произошло бракосочетание культового российского поэта Сергея Есенина и его возлюбленной американки, которая была старше него на 18 лет. "Рамблер" расскажет о необычной истории любви и такой же необычной свадьбе подробнее.

Айседора Дункан была американской танцовщицей и хореографом, основательницей модерн-дэнса. Она родилась в 1877 году в Сан-Франциско, а в 1904 году переехала в Европу, где стала известной своими выступлениями и созданием особенного танцевального стиля. Весь мир узнал Айседору, как танцовщицу, совершившую революцию в хореографии.

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Великий российский поэт Сергей Есенин познакомился с Айседорой в 1921 году в Петербурге на вечеринке у общих друзей. Есенин был тогда уже известным поэтом, а Дункан была на пике своей карьеры и уже прославилась своими оригинальными танцами в свободном стиле. Есенин был очарован ее талантом и красотой, а Дункан увлекалась его стихами.

Отношения между ними завязались быстро, и они стали жить вместе. Однако их любовь была несчастной: Есенин был неустойчивым и склонным к депрессиям, а Дункан была старше его на 18 лет и несла на себе тяжелый груз потери двоих маленьких детей, погибших в автокатастрофе. Кроме того, их отношения вызвали общественное порицание, так как Есенин был женат на другой женщине.

Непонятно было и то, как Айседора и Есенин полноценно общались между собой, если она плохо знала русский язык, а Есенин не говорил по-английски.

2 мая 1922 года возлюбленные расписались в Хамовническом загсе Москвы. По словам секретаря и переводчика Дункан, накануне церемонии она попросила его немного подправить дату рождения в её паспорте.

«Это для Езенин, — ответила она. — Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет разницы, но она тут написана… и мы завтра дадим паспорта в чужие руки… Ему, может быть, будет неприятно… Паспорт же мне вскоре будет не нужен. Я получу другой».

И переводчик согласился. Так женой поэта стала американка «всего» на 9 лет старше. После свадьбы Есенин ездил с Дункан по гастролям в Америке и в Европе и везде воспринимался, как "русский муж легендарного хореографа". Конечно, поэту такой образ не нравился и он часто напоминал Айседоре, что ее искусство живо, лишь пока она танцует, а искусство Есенина —вечно.