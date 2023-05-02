5 реальных принцесс, чья жизнь и брак оказались кошмаром

Стать принцессой мечтают многие девушки, не думая о том, что жизнь королевских особ не всегда похожа на сказку.

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Мы уже писали о принцессе Хайе, которая в страхе подвергнуться пыткам развелась с мужем — дубайским шейхом Мохаммедом. И о княгине Шарлен, которая пыталась сбежать со свадьбы с монакским князем Альбером из-за его измен.

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Вспоминаем, кому еще из принцесс не повезло в любви.

Принцесса Ток Хе

Последнюю принцессу Кореи Ток Хе из династии Ли можно было бы сравнить с Золушкой, вот только хеппи-энда у ее истории нет. Незаконнорожденная дочь императора Коджона с самого детства была вынуждена терпеть предвзятое отношение со стороны придворных и народа. И это несмотря на то, что Ток Хе была любимицей отца: император даже открыл для замкнутой дочки детский сад, чтобы та смогла найти себе друзей.

А потом Коджон умер. Япония начала усложнять жизнь Корее, которая в то время являлась колонией Страны восходящего солнца, а 13-летнюю Ток Хе отправили в Токио в качестве заложницы. На протяжении пяти лет девушке не позволяли ездить на родину, заставляя принять чужие традиции. Все это не могло не сказаться на ментальном здоровье Ток Хе: она начала ходить во сне и иногда забывала есть, пить и справлять нужду. Переезд к брату — наследному принцу Ыймину — в Токио кое-как стабилизировал состояние принцессы. После этого ее ждал политический брак с японским аристократом Такеюки Со.

Супруг Ток Хе был хорошим малым, однако старался сделать из жены-кореянки японку. Рождение дочери Масаэ не укрепило психику принцессы, и она на целых 15 лет попала в психиатрическую лечебницу с диагнозом «шизофрения». Выйдя из больницы благодаря помощи преданной служанки, Ток Хе обнаружила, что ее дочь настроили против матери. В итоге Масаэ покончила с собой, не выдержав развода родителей и раздирающих ее изнутри противоречий. А несчастная Ток Хе в 1962-м наконец смогла вернуться домой к родственникам, где она прожила до своей смерти в 1989 году. Кажется, это были самые прекрасные годы ее жизни.

Принцесса Каролина

Родная сестра князя Монако Альбера — 66-летняя принцесса Каролина — буквально подтверждение того, что над их семьей уже несколько столетий довлеет проклятие. «Ни один Гримальди не будет счастлив в браке», — предрекла в 13 веке ведьма, которую сожгли на костре по приказу Франческо Гримальди. Кажется, его наследники до сих расплачиваются. Принцесса Каролина была замужем трижды. За известного сердцееда Филиппа Жюно 21-летняя бунтарка вышла назло родителям, а потом, уличив благоверного в многочисленных изменах, 12 лет не могла получить развод от католической церкви.

Впрочем, гражданский брак Каролины и Филиппа был быстро расторгнут. Ничто не помешало ей выйти замуж снова — за итальянского гонщика и бизнесмена Стефано Казираги — и родить от него троих детей. В это время профессора психиатрии пытались убедить папу римского в том, что юная Каролина стала жертвой ловеласа Филиппа. В итоге церковь расторгла первый брак Каролины, и жить бы ей долго и счастливо со Стефано, но спортсмен погиб во время гонок на моторных лодках.

Принцесса недолго оставалась одна: с третьим мужем, принцем Эрнстом Августом, Каролину познакомила ее близкая подруга и на тот момент его жена Шанталь Хохули. Узнав об интрижке Каролины и Эрнста Августа, она закатила публичный скандал. Каролина тоже изрядно понервничала: у нее начали выпадать волосы, пришлось даже стричься наголо. Спустя два года после развода с Шанталь Эрнст Август женился на Каролине и стал изменять уже ей. В 2009-м супруги, у которых есть общая дочь, расстались, пусть и неофициально. Сейчас принц злоупотребляет алкоголем и запрещенными веществами, а принцесса по-прежнему блистает на светских раутах.

Принцесса Маргарет

За всю свою бурную жизнь, полную публичных скандалов, младшая сестра королевы Елизаветы II любила лишь одного мужчину — королевского конюшего, полковника Питера Таунсенда. Та самая публика, как и родная семья и церковь, роман не одобрила. Питер был на 16 лет старше Маргарет, разведен, да еще и с двумя детьми — не самая удачная партия для принцессы.

Таунсенд учил принцессу верховой езде, а она флиртовала с ним, будучи еще 14-летней девчонкой. Свою связь они раскрыли случайно: на коронации Елизаветы в 1953-м 22-летняя Марго заботливо смахнула ворсинки с мундира Питера. Влюбленным пришлось ждать еще долгих три года, чтобы пожениться: только в 25 лет принцесса могла сделать это без разрешения королевы. Однако под давлением общества и близких Маргарет отказалась от своего счастья, в итоге объявив по радио о своем решении не выходить замуж за Таунсенда.

Замуж принцесса все-таки вышла — спустя 5 лет за фотографа Энтони Армстронга-Джонса. Она сделала предложение, узнав о том, что ее любимый Питер связал себя узами брака с женщиной, похожей на принцессу. 16-летние отношения Марго и Тони, в которых родились двое детей, можно смело назвать токсичными: они не могли жить без постоянных ссор и измен. Когда в 1978-м в СМИ просочились фотографии принцессы с молодым любовником, ее брак был расторгнут. Утешение Марго нашла в алкоголе, сигаретах и вечеринках.

Принцесса Лалла Сальма

Принцесса-призрак — так прозвали Лаллу Сальму, жену марокканского короля Мухаммеда VI. «Куда она делась?» — с 2017 года задаются вопросом мировые СМИ, в то время как местных журналистов будто и не беспокоит внезапное исчезновение принцессы. И это при том, что на протяжении многих лет имя Лаллы Сальмы постоянно мелькало в сводках новостей: супруга монарха вела активную благотворительную деятельность и представляла корону на мероприятиях в разных странах. Такой чести не удостаивалась до нее ни одна женщина правящей семьи.

А началось все в 1999-м: 21-летняя студентка инженерного факультета Сальма Беннани на вечеринке познакомилась с 36-летним Мухаммедом, который внезапно оказался наследным принцем Марокко, а спустя несколько месяцев и вовсе взошел на трон. Через три года Сальма не только вышла замуж за очарованного ее красотой и умом Мухаммеда, но и получила титул принцессы. Вопреки традициям король не стал скрывать супругу от публики и отказался от права обзавестись другими женами. В общем, этот брак казался идеальным.

А потом Лалла Сальма исчезла. В 2018-м о пропавшей принцессе заговорил весь мир. Король пережил операцию на сердце, а на опубликованной его пресс-службой фотографии, сделанной в палате, были все родственники его величества, кроме жены. Поползли слухи: мол, Лалла Сальма прячется после неудачной пластики. Другие предположили, что королевская чета рассталась и теперь принцессу держат в заточении. Версию о разводе невольно подтвердил в 2019-м адвокат семьи, назвав Сальму экс-супругой Мухаммеда. В течение того же года ее несколько раз видели — то в ресторане с дочкой Лаллой Хадижей, то в Греции с сыном, наследником престола Мулаем Хасаном, то в собственном фонде помощи онкобольным. А в прошлом году появилась информация, что принцесса живет с дочерью недалеко от дворца, чтобы быть ближе к сыну, а близкие ее регулярно навещают. Но это неточно.

Принцесса Диана

Ну и куда же без леди Ди, покойной жены принца Чарльза, а ныне короля Великобритании Карла III. На месте Дианы должна была оказаться ее сестра Сара, за которой по желанию королевской семьи ухаживал Чарльз, но у той были другие планы на жизнь. До свадьбы Диана прекрасно понимала, что будущий муж не испытывает к ней чувств, однако наивно полагала, что все изменится в браке, который был заключен в 1981-м. Увы, с 1970-го сердце Чарльза принадлежало другой — Камилле Шанд.

Во дворце Диану ждали депрессия, булимия и ухудшающиеся с каждым днем отношения с Чарльзом. И только сыновья — Уильям и Гарри — были светом в окошке. Потом принцесса последовала примеру супруга и завела любовника: с майором Джеймсом Хьюиттом Диана встречалась 5 лет. Все это время Чарльз не скучал в объятиях Камиллы, запись интимного разговора с которой всплыла в СМИ в 90-х.