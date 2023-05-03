Карл III устроил свою первую садовую вечеринку в Букингемском дворце

В саду Букингемского дворца прошла первая при царствовании Карла III садовая вечеринка. Об этом сообщает Daily Mail.

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Для приема гостей монарх выбрал смокинг в сочетании с серым жилетом, полосатыми брюками и цилиндром, который он снимал в качестве приветствия. Его супруга, королева-консорт Камилла, встречала приглашенных на вечер в темно-синем платье с белыми полосами модельера Брюса Олдфилда и шляпке дизайнера Филиппа Трейси.

На празднике король и королева-консорт выступили с веранды перед гостями, среди которых были люди, специально отобранные их советниками. К ним присоединились герцог и герцогиня Эдинбургские — принц Эдвард, младший брат короля, и его супруга Софи, которая выбрала для мероприятия костюм в розовую клетку «Виши».