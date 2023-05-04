Богатырь-подлец: каким был Алеша Попович на самом деле

В мировой культурной традиции есть такой типаж персонажа, называемый словом “трикстер”. Это герой, который, вроде как, входит в пантеон главных персонажей некого произведения, его, вроде как, признают положительные герои, но с ними все равно что-то не то. Он может предать, неожиданно переметнуться, поступить бесчестно. Это плут, аферист, мошенник.

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Триксером можно признать скандинавского Локи, Уленшпигеля из книг де Костера, архетип персонажа в современности - Джек Воробей из американской киносаги о пиратах.

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А главный трикстер русской культуры - Алеша Попович, самый молодой богатырь.

Богатырь - трикстер

Все эти литературные пройдохи-трикстеры, как правило, отличаются одной общей чертой: они молоды. И, в какой-то мере, они олицетворяют собой присущее юности поведение, включая бесшабашную удаль, поспешность решений, несдержанность и граничащую с похотью любвеобильность. В народном представлении старость - мудра, как, например, Илья Муромец из русских былин, а юность горяча и поспешна.

А ещё у этого сонма книжных плутов как правило не самое благородное происхождение. Это выходцы из социальных низов, а не из дворянства. Нельзя сказать, чтобы умение врать и выкручиваться было явным благом для фольклорного бедняка, но сам мотив того, что маленький человек, вооруженный лишь острым умом и бойким языком, может оставлять в дураках сильных мира сего был приятен деревенской бедноте.

Образ Алеши Поповича, сына приходского деревенского священника, здесь не является исключением. Народная традиция часто подчеркивала присущую духовенству изворотливость и некоторую хитрецу.

Не следует расценивать трикстеров, как исключительно отрицательных персонажей. Они, хоть зачастую и преследуют личные интересы, бывают не чужды благородным порывам, иногда отличаются патриотизмом (как, например, бравый солдат Швейк, типичный трикстер мировой культуры) и, в целом, веками с благосклонностью воспринимаются в простонародье.

Гадости Поповича

Как и положено любому литературному трикстеру, Алеша Попович любит вкусно поесть и крепко выпить (преимущественно за чужой счет). В одной из былин старшие товарищи отправили его вслед за беглым богатырем, но Алеша, настигнув врага, почему-то не сразу же поспешил доставить его к заставе, а начал с ним пьянствовать. Противник, воспользовавшись опьянением Алеши, смог бежать, а самый молодой богатырь был вынужден добираться к старшим товарищам пьяным и с пустыми руками. Из речи, произнесенной Ильей Муромцем при виде пьяного юноши, становится ясным, что алкоголизм - системная привычка молодого человека. «Говорил тебе, Алеша, я, наказывал:/Ты не пей, Алеша, зелена вина,/ Ты не кушай сладких кушаньев».

И, впрочем, это очень реалистично звучащее поучение мудрой старости по отношению к буйному юношеству с обязательным ветром в голове.

Но пьянство - меньшее из зол. Молодой богатырь часто хвастается. Известен мотив, где он начал на пиру наговаривать на одну девушку, что якобы имел с ней добрачную половую связь. Об этом становится известно ее братьям, которые поспешили восстановить доброе имя родственницы и, наверно, дело бы совсем плохо закончилось, если бы за Поповича не вступился Илья Муромец.