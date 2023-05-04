Родственники Меган Маркл рассказали о причинах разрыва отношений с ней

Родственники Меган Маркл, герцогини Сассекской, с которыми она больше не общается, рассказали о подробностях разрыва ее отношений с отцовской стороной семьи. Об этом они сообщили в интервью 7NEWS.

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По словам отца Меган, Томаса Маркла, ее сводной сестры Саманты и брата Томаса, разлад в семье случился перед ее свадьбой с принцем Гарри. Они предполагают, что родственница сочла их недостаточно презентабельными для знакомства с английской королевской семьей.

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Для Меган Маркл причиной разрыва с семьей отца, вероятно, послужила подстроенная Томасом Марклом в мае 2018 года папарацци-фотосессия, которая произошла незадолго до свадьбы.

Саманта Маркл сообщила в общем интервью, что Меган «до сих пор бы работала официанткой, если бы не ее отец», она также назвала их отношения с принцем Гарри «токсичными».

78-летний Томас Маркл в 2022 году пережил инсульт и заявил, что очень хочет восстановить отношения с дочерью. Он утверждает, что до свадьбы Меган они были очень близки и для дочери он был героем. В доказательство своих слов Марклы продемонстрировали журналистом многочисленные фото и видео, где счастливую Меган можно увидеть в совместных путешествиях, выездах на природу и на семейных торжествах.

Томас Маркл также отреагировал на слова принца Гарри о том, что Меган оплакивает потерю своего отца.

Репортер, однако, предположил, что по-своему Марклы ничем не лучше Меган, потому что они тоже заработали на семейном конфликте. На это Маркл-старший ответил, что «если бросить в кого-то камень, он тоже бросит в ответ».

Маркл сообщил и о причинах, по которым отдал личное письмо Меган Daily Mail. Он сказал, что Меган показала это письмо шестерым, и Томас Маркл просто хотел, чтобы люди услышали и его позицию в этом конфликте. Однако, оглядываясь назад, он утверждает, что предпочел бы «сжечь письмо», нежели делиться им с прессой.

Саманта Маркл обвинила Маган в отсутствии «эмпатии, совести и сочувствия». Она добавила, что не ожидает никаких сообщений от Меган или попыток к примирению, если только «у нее не появится своего мотива».