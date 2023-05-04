Названы мешающие работоспособности привычки

Серфинг соцсетей и многозадачность мешают работоспособности, предупредил инвестор Джобир Шоев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие привычки, делающие рабочий процесс менее продуктивным.

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Шоев посоветовал пересмотреть некоторые привычки. Первым делом он призвал отказаться от зависания в социальных сетях. «Современный человек может несколько часов в день проводить в соцсетях, просто "листая" фотографии. Многие бездумно смотрят ленту, даже не читая записи к публикациям. Кажется, что на это уходит всего пять минут, но это не так. Если ваша работа не связана с соцсетями, поставьте ограничения на использование приложений в рабочее время», — предложил собеседник «Ленты.ру».

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Шоев добавил, что фанатичное стремление к перфекционизму отнимает много сил и времени на незначительные для результата детали. Желание сделать все на «пять с плюсом» может вызвать большой стресс, что снижает продуктивность.

Также, по его словам, не стоит в одиночку делать все задачи или осуществлять большой проект.

«Вы не универсальный солдат, физически это непросто. Учитесь делегировать полномочия, не стесняйтесь обращаться за помощью. Для этого и создан коллектив, чтобы равномерно распределять задачи», — подчеркнул инвестор.

Одним из залогов продуктивности является трезвая оценка ситуации, отметил Шоев. Если не отвлекаться на ненужное, то есть все шансы завершить начатое дело в максимально короткие сроки. Перенос дел на завтра и смещение дедлайна — это психологическая обманка, которая хоть и позволяет ненадолго расслабиться, но не способствует результативности. Однако продуктивная работа зависит только от умения концентрироваться и следовать намеченному плану.

Эмоциональное состояние играет не последнюю роль в умении концентрироваться, уверяет Шоев. Плохое настроение легко можно принять за усталость.

«Старайтесь обращать внимание на положительные моменты. Они дадут небольшую мотивацию и работа будет гораздо продуктивнее», — заключил он.