Далай-лама раскрыл секрет вечной молодости

87-летний Далай-лама назвал секрет вечной молодости. Об этом он рассказал РИА Новости во время конференции в Индии.

При этом лекарства не нужны для поддержания своего здоровья, считает Далай-дама. Достаточно использовать дыхательные упражнения. Сам он заявил, что ежедневно медитирует, тем самым успокаивая свое сознание.