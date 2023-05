Умерла британская певица Линда Льюис

Линда Энн Фредерикс родилась 27 сентября 1950 года в английском городе Вест Хэм. Она начала творческую карьеру в начале 1960-х. В 1964 году Фредерикс подписала контракт с лейблом Polydor. Всего в дискографии певицы десять полноформатных альбомов, а также такие хиты, как Rock-A-Doodle-Doo, It’s In His Kiss, Baby I’m Yours и I’d Be Surprisingly Good For You. Каждый из этих треков занимал верхние строчки британских музыкальных чартов. Отмечается, что слушатели особенно ценили вокальные данные Фредерикс. Диапазон голоса исполнительницы был настолько широк, что временами переходил в регистр свиста.