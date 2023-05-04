Кейт Миддлтон и принц Уильям проехали несколько остановок в метро

Принц и принцесса Уэльские Уильяма и Кэтрин в четверг, 4 мая, совершили поездку на лондонском метро по линии «Елизавета» от остановки «Эктон Мэйн» до станции «Тоттенхэм Корт Роуд». Об этом сообщает Daily Mail.

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В метро супруги пообщались с сотрудниками, машинистками поездов и менеджерами. Выйдя на станции, расположенной ближе всего к району Сохо, они отправились в паб «Пес и утка».

В пабе принц и принцесса самостоятельно попытались налить пиво из крана и пообщались с сотрудниками питейного заведения.

Они рассказали, в частности, что их трое детей глубоко увлечены подготовкой к предстоящей коронации их деда Карла III.

«У детей сегодня празднование коронации в школе», — сообщила собравшимся Кейт Миддлтон.

Она добавила, что ее старший сын, принц Джордж, особенно взволнован перед церемонией, он уже несколько раз репетировал, поскольку ему отведена роль почетного пажа на службе в Вестминстерском аббатстве.