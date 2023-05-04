Участница германского реалити-шоу удлинила ноги на 14 см

Участница реалити-шоу Celebrity Big Brother Терезия Фишер сделала две операции по удлинению ног, чтобы увеличить свой рост с 168 до 182 сантиметров. Об этом сообщает New York Post.

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Общая стоимость операций составила 161 тысячу долларов. Девушке сломали бедренные кости в обеих ногах, после чего вживили в них телескопические штыри, которые в течение трех месяцев ежедневно вытягивались на миллиметр. По данным экспертов, такая операция растягивает нервы, мышцы и ткани ног, что вызывает сильную боль. После процедуры требуется длительное восстановление.

Как рассказала Фишер, она решилась на операции из-за издевательств над невысоким ростом. Тем не менее травля не прекратилась и после удлинения ног, пожаловалась девушка.