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Участница германского реалити-шоу удлинила ноги на 14 см

Участница реалити-шоу Celebrity Big Brother Терезия Фишер сделала две операции по удлинению ног, чтобы увеличить свой рост с 168 до 182 сантиметров. Об этом сообщает New York Post.

Участница германского реалити-шоу удлинила ноги на 14 см
© Москва 24

Общая стоимость операций составила 161 тысячу долларов. Девушке сломали бедренные кости в обеих ногах, после чего вживили в них телескопические штыри, которые в течение трех месяцев ежедневно вытягивались на миллиметр. По данным экспертов, такая операция растягивает нервы, мышцы и ткани ног, что вызывает сильную боль. После процедуры требуется длительное восстановление.

Как рассказала Фишер, она решилась на операции из-за издевательств над невысоким ростом. Тем не менее травля не прекратилась и после удлинения ног, пожаловалась девушка.

"Мне очень больно. Благодаря удлинению ног я нашла себя и преодолела свою старую травму от издевательств. И теперь меня снова травят. Почему я подвергаюсь такой ненависти?" – поделилась она.

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