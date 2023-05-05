Сто лет назад родился знаменосец Победы Михаил Егоров

Исполнилось 100 лет со дня рождения одного из знаменосцев Победы – сержанта Михаила Егорова. Он был среди разведчиков, которые водрузили красный флаг над Рейхстагом, рассказывает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

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В грандиозной киноэпопее о войне «Освобождение» штурм Рейхстага показан с исторической точностью. Всего подразделениям, штурмовавшим Рейхстаг, выдали девять официальных знамен. Полотнище под номером пять было у интернациональной группы комбата Неустроева. Мелитон Кантария – грузин, замполит лейтенант Алексей Берест – украинец и Михаил Егоров – русский. Именно их фото опубликовала газета «Правда».

«Очень тяжело. Очень много погибло наших солдат. Папин ординарец погиб на ступеньках Рейхстага, с которым они прошли всю войну. Как отец рассказывал, там не только за каждую комнату, там за каждую ступеньку бой шел», – говорит дочь Героя Советского Союза Степана Неустроева Татьяна Неустроева.

Сержант Михаил Егоров родился на Смоленщине в крестьянской семье. После школы успел поработать в колхозе. Когда началась война, ушел в партизаны. Участвовал в 21-й боевой операции, пускал под откос поезда.

В 150-ю стрелковую дивизию разведчиком был зачислен в 1944 году. Благодаря подвигу сержанта название подразделения увековечили на легендарном Знамени Победы. Реликвия теперь хранится в Музее Вооруженных сил вместе наградами Михаила Егорова.

«Звезда Героя Советского Союза – это тоже медаль, это медаль «Золотая звезда». Подозреваю, что любой боец, независимо от звания, этой наградой гордится больше, чем любой другой», – отметил старший научный сотрудник Центрального Музея Вооруженных сил РФ Борис Чернецов.