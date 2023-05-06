Карл III: чем известен, любопытные факты о новом короле Великобритании

Со смертью королевы Елизаветы II ее первый сын, 73-летний Чарльз, взошел на престол и официально стал королем Карлом III. Новый король был принцем Уэльским — титул, зарезервированный для будущих британских королей — дольше, чем кто-либо другой в истории монархии Соединенного Королевства.

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Король Карл III будет коронован в субботу, 6 мая, в лондонском Вестминстерском аббатстве, следуя традиции, насчитывающей около 1000 лет. «Рамблер» расскажет о будущем короле подробнее.

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Первый современный наследник престола

Во многих отношениях Чарльз был первым современным наследником британского престола: его отправили в школу, а не обучали в частном порядке во дворце, после чего он получил степень бакалавра искусств в Кембридже.

Затем молодой Чарльз служил как в Королевских ВВС, так и в Королевском флоте, а в 1970-х годах был на службе на нескольких военных кораблях.

Публичная жизнь Чарльза во многом определялась женщинами, с которыми он ее делил. С самого начала у «мальчика-который-будет-королем» была обязанность найти жену и произвести на свет будущих наследников.

Леди Диана Спенсер поначалу казалась идеальным партнером. Ему было 32, ей 20, и их свадьба стала главным зрелищем для мировых СМИ. Вскоре у них появилось двое сыновей, принцы Уильям и Гарри.

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Но позже миру стало очевидно, что королевская чета не счастлива вместе. В их очень публичной драме о разводе принц Чарльз часто невольно играл роль злодея для бульварной прессы.

На вопрос после разрыва, считает ли Диана, что давняя любовь Чарльза, Камилла Паркер Боулз, стала фактором разрыва их отношений, принцесса ответила:

«В этом браке нас было трое, поэтому было немного тесно».

Когда Леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, общественный имидж Чарльза был настолько запятнан, что многие задавались вопросом, сможет ли он вообще когда-нибудь стать королем. Потребовались годы, чтобы его посчитали преданным отцом двух его скорбящих сыновей.

В конце концов он женился на Камилле в 2005 году на первой нерелигиозной гражданской церемонии для британской королевской семьи в Англии.

В начале 2022 года королева Елизавета II заявила, что, когда Чарльз действительно станет королем, она искренне желает, чтобы «Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу» Великобритании.

Чарльз сказал тогда, что он и Камилла «глубоко осознавали честь, представленную желанием его матери».

Стремления вечного принца

После того, как его спутница жизни и будущие наследники были определены, принц Чарльз сосредоточил свои усилия на различных благотворительных и других делах, которые он поддерживал.

«Полагаю, я провел большую часть своей жизни, пытаясь предлагать и инициировать вещи, в которых очень немногие могли видеть смысл или, честно говоря, считали их просто безумием, — сказал он в 2016 году. — Возможно, некоторые из них сейчас начинают признавать мое место первооткрывателя во всем этом кажущемся безумии?»

Эта шутка была, возможно, допустимым скромным хвастовством со стороны королевской семьи, которая опередила многих в принятии таких концепций, как органическое земледелие, охрана природы и безотлагательность борьбы с изменением климата.

Будучи принцем Уэльским, Чарльз продолжал страстно выступать за свою благотворительную деятельность во всем, от охраны окружающей среды до расширения прав и возможностей общества.

«Я обнаружил, что родился в этой конкретной должности», — сказал он однажды в интервью. «Я полон решимости извлечь из этого максимальную пользу и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь, и, надеюсь, оставить после себя мир немного лучше, чем был».

Он основал почти 20 благотворительных организаций и покровительствовал более чем четырёмстам.

Интересные факты о новом монархе Великобритании

Образование

Он поступил в Тринити-колледж в Кембридже, чтобы изучать археологию, физическую и социальную антропологию, но позже переключился на историю. Он также провел семестр в Университетском колледже Уэльса в Аберистуите, изучая валлийский язык.

Спорт

Будучи юным принцем, Чарльз любил кататься на лыжах и заниматься серфингом. Он был увлеченным игроком в поло более 40 лет, пока, наконец, не ушел из спорта в 2005 году в возрасте 57 лет.

Он играл на соревнованиях до 1993 года, однажды получив двойной перелом правой руки после падения, который потребовал операции и костной трансплантации. Еще одно падение в 2001 году также привело его в больницу.

Он также выступал в качестве жокея-любителя в шести гонках в 1980-81 годах, дважды занимая второе место.

Любовь к искусству и музыке

Монарх увлечен искусством и часто цитировал Шекспира. Мало того, в школе он научился играть на фортепиано, трубе и виолончели и появился в ряде театральных постановок, в том числе в главной роли в постановке шекспировского «Макбета». Он любит оперу и классическую музыку и называет Леонарда Коэна одним из своих фаворитов.

По сообщению Reuters, среди песен, которые он выбрал для специальной радиопрограммы для больниц в 2021 году, были треки The Three Degrees, Дайаны Росс, Барбары Стрейзанд и Эдит Пиаф.

Став принцем Уэльским в 2000 году, он также возродил традицию иметь официального арфиста.

Король — увлеченный художник, и его акварельные картины были представлены на летней выставке Королевской академии 1987 года после того, как коллекция была представлена анонимно.

Он также имеет классическое образование певца и начал писать песни, когда ему было всего 17 лет.

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