Суд над Берией в 2000 году: чем он завершился на самом деле

Сегодня многие историки считают, что Лаврентий Берия был осужден необоснованно. Не верил в виновность Берии и его сын Серго. До самой своей смерти Серго Лаврентьевич пытался добиться того, чтобы его отца реабилитировали, но все его усилия оказались тщетными.

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Выдвинутые обвинения

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Лаврентий Павлович Берия, занимавший высокие посты в советском правительстве, был арестован и расстрелян в 1953 году. Именно такой приговор Берии вынесло Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР под председательством маршала Ивана Конева. Вместе с экс-министром были умерщвлены и многие его соратники. Средства массовой информации в то время ликовали: мол, наконец-то разоблачены и наказаны «враги народа».

Действительно, если обратиться к архивным документам, в которых перечислены статьи обвинения, то выходит, что Лаврентий Берия и в самом деле был «врагом народа». А. В. Наумов в своей монографии «Преступление и наказание в истории России» упоминает, что Берии вменялись: измена Родине (самая тяжкая по наказанию), совершение терактов, контрреволюционная деятельность, борьба против рабочего класса при царском строе или в период Гражданской войны.

Решение прокуратуры

Однако члены семьи Лаврентия Берии, а в частности супруга Нина Теймуразовна и сын Серго, были категорически не согласны с выдвинутыми против него обвинениями. Жена Лаврентия Павловича умерла в 1991 году, а Берия-младший, который, к слову, как его отец и мать, тоже был арестован, спустя 7 лет после смерти Нины Теймуразовны обратился в Военную коллегию Верховного суда и потребовал пересмотра дела. Такие же ходатайства поступили и от родственников осужденных вместе с министром лиц.

Как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Покушения и инсценировки: от Ленина до Ельцина», в марте 1999 года Главной военной прокуратурой было вынесено решение о том, что Лаврентий Берия и представители его ближайшего окружения не могут быть реабилитированы, так как для этого нет никаких оснований. По мнению прокуратуры, вина осужденных была доказана, а смертные приговоры им вынесены верно, поскольку их преступления носили общественно опасный характер.

Судебное заключение

Но последнее слово все-таки оставалось за судом. В мае 2000 года Военная коллегия дала заключение о том, что Лаврентий Берия был виновен в упомянутых в документах 1953 года преступлениях и оставила в силе расстрельный приговор.

Примечательно, что некоторым «подельникам» Лаврентия Павловича, оказавшимся вместе с ним на скамье подсудимых, смертная казнь была заменена 25 годами заключения. То есть приговоры соратников министра были пересмотрены.