Суд над Берией в 2000 году: чем он завершился на самом деле
Сегодня многие историки считают, что Лаврентий Берия был осужден необоснованно. Не верил в виновность Берии и его сын Серго. До самой своей смерти Серго Лаврентьевич пытался добиться того, чтобы его отца реабилитировали, но все его усилия оказались тщетными.
Выдвинутые обвинения
Лаврентий Павлович Берия, занимавший высокие посты в советском правительстве, был арестован и расстрелян в 1953 году. Именно такой приговор Берии вынесло Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР под председательством маршала Ивана Конева. Вместе с экс-министром были умерщвлены и многие его соратники. Средства массовой информации в то время ликовали: мол, наконец-то разоблачены и наказаны «враги народа».
Действительно, если обратиться к архивным документам, в которых перечислены статьи обвинения, то выходит, что Лаврентий Берия и в самом деле был «врагом народа». А. В. Наумов в своей монографии «Преступление и наказание в истории России» упоминает, что Берии вменялись: измена Родине (самая тяжкая по наказанию), совершение терактов, контрреволюционная деятельность, борьба против рабочего класса при царском строе или в период Гражданской войны.
Решение прокуратуры
Однако члены семьи Лаврентия Берии, а в частности супруга Нина Теймуразовна и сын Серго, были категорически не согласны с выдвинутыми против него обвинениями. Жена Лаврентия Павловича умерла в 1991 году, а Берия-младший, который, к слову, как его отец и мать, тоже был арестован, спустя 7 лет после смерти Нины Теймуразовны обратился в Военную коллегию Верховного суда и потребовал пересмотра дела. Такие же ходатайства поступили и от родственников осужденных вместе с министром лиц.
Как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Покушения и инсценировки: от Ленина до Ельцина», в марте 1999 года Главной военной прокуратурой было вынесено решение о том, что Лаврентий Берия и представители его ближайшего окружения не могут быть реабилитированы, так как для этого нет никаких оснований. По мнению прокуратуры, вина осужденных была доказана, а смертные приговоры им вынесены верно, поскольку их преступления носили общественно опасный характер.
Судебное заключение
Но последнее слово все-таки оставалось за судом. В мае 2000 года Военная коллегия дала заключение о том, что Лаврентий Берия был виновен в упомянутых в документах 1953 года преступлениях и оставила в силе расстрельный приговор.
Примечательно, что некоторым «подельникам» Лаврентия Павловича, оказавшимся вместе с ним на скамье подсудимых, смертная казнь была заменена 25 годами заключения. То есть приговоры соратников министра были пересмотрены.
Понятно, что Серго Берия, который скончался в том же 2000 году, был раздосадован таким решением коллегии. Сегодня аналогичного мнения придерживаются и многие историки. Так, Борис Соколов, автор книги «Двуликий Берия», называет обвинения, выдвинутые против Лаврентия Павловича, фантастическими. Мало того, Соколов считает, что суд, проходивший над Берией, был неправым, потому что дело рассматривалось так называемым Специальным присутствием и без адвокатов.