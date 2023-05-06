Почему принц Чарльз стал Карлом III?

Принц Чарльз занял престол Великобритании 10 сентября 2022 года. Это произошло через два дня после смерти его матери - королевы Елизаветы II, которая правила страной на протяжении 70 лет. Согласно традициям, коронация будет проходить в Вестминстерском аббатстве в первую субботу мая, то есть 6 числа.

Почему новый король после восшествия на британский престол внезапно стал Карлом III, а не остался Чарльзом? Рассказываем в материале «Рамблера».

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Традиция выбора тронного имени

Когда новый монарх вступает на престол, в первую очередь он выбирает тронное имя, то есть имя, под которым будет править Великобританией. Эта традиция зародилась еще задолго до британской монархии. Например, после избрания на Святой престол папа Римский также выбирает новое имя. Так, глава римско-католической церкви папа Римский Франциск при рождении был Хорхе Марио Бергольо и только потом заменил имя в честь святого Франциска Ассизского.

Принц Уэльский Чарльз при рождении получил имя Чарльз Филипп Артур Джордж (Charles Philip Arthur George). 74-летний король выбрал для правления свое первое имя.

Почему Карл, а не Чарльз

Принц Чарльз, став королем, не превратился внезапно в Карла. В Великобритании Charles – это по-прежнему Чарльз, как в устной, так и в письменной речи. Все дело в сохранившихся в русском языке традициях.

Как объяснил «Газете.Ru» лингвист Дмитрий Петров, имена западно-европейских правителей, в том числе английских, формировались на основе латинского языка. Имя Карл звучало как Carolus еще с первого тысячелетия нашей эры. Во Франции его произносили как Шарль, в Испании – Карлос, в Англии – Чарльз. Однако при межгосударственном общении это всегда был Carolus, а не Charles. В русском языке сохранилось написание и произношение имен английских и других западно-европейских монархов, основанные именно на правилах латинского языка, поэтому у нас короля называют не Чарльзом, а Карлом.

Доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Василий Истратов рассказал РБК, что в России еще с XVI века закрепилась традиция переименовывать иностранных правителей на христианский лад. Так, Чарльз стал Карлом, Луи — Людовиком, Джон — Иоанном, а король Джеймс в русской традиции стал Яковом.

Дурная слава имени: что не так с предыдущими Карлами

Перед нынешним королем Карлом III стояло непростое решение о выборе имени, и принято оно было не так быстро. В СМИ еще в 2005 году появилась информация, что Чарльз хочет править как Георг VII — в честь своего деда. Однако тогда в Букингемском дворце опровергли эту информацию.

У короля были сомнения насчет того, чтобы оставить свое первое имя – Чарльз, он же Карл. Дело в том, что у предыдущих правителей, Карла I и Карла II, была не очень хорошая репутация и нелегкая судьба. «В имени Карл так много печали», — говорили близкие принца Чарльза о причинах его колебаний.

И это, действительно, правда. Так, Карл I во время своего правления ввел страну в долгую смуту, затеял гражданскую войну, был приговорен к смерти и обезглавлен. На время правления его сына Карла II выпали Великая Лондонская чума 1665 года и Великий лондонский пожар 1666 года. Никто из последующих королей себя не называли Карлами, поэтому принц Чарльз стал третьим.

Одно из возможных объяснений, почему Чарльза не испугала дурная слава имени, — это то, что аналогично поступила его мать – Елизавета II. При рождении она была Елизаветой Александрой Марией (Elizabeth Alexandra Mary). В целом, в британской монархии правители редко меняли имя. Исключениями были, например, королева Виктория, ее сын Эдуард, король Георг VI.