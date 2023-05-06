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Известный музыкант назвал любовь к Москве мазохизмом

Любовь к Москве мазохизмом назвал в беседе с «Мослентой» музыкант и певец Павел Артемьев.

Известный музыкант назвал любовь к Москве мазохизмом
© Мослента

«Любить Москву — это своего рода мазохизм. Все слишком быстро меняется. Я бы чуть замедлил ход этих изменений, чтобы всегда было, к чему возвращаться», — сказал артист.

Артемьев много путешествовал по миру, но Москва остается для него одним из самых любимых городов. По его словам, она уникальна и схожа с другими мегаполисами разве что ускоренным темпом жизни. Если говорить о звуке, столица звучит для музыканта, как постоянный шум машин.

Ранее известный актер назвал главные достоинства Москвы.

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