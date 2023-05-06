Самые дикие и возмутительные привычки Карла III, из-за которых его высмеивает вся Великобритания

Сегодня в Великобритании важный день — коронация Карла III. Но подданные не торопятся чествовать нового монарха: с популярностью у Чарльза туго. Британцы так и не смогли простить сыну ныне покойной Елизаветы II громкий развод с обожаемой всеми Леди Ди и брак с «ротвейлером в юбке» Камиллой.

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А когда у тебя еще и характер не сахар и поведение вызывает у окружающих недоумение, то шансы стать самым нелюбимым королем в истории нации возрастают. Рассказываем, из-за чего все глумятся над Карлом III, как теперь стоит называть Чарльза.

Видео дня

Капризы по мелочам — например, из-за ручки

Не успел король занять трон, как сразу же отличился. Видео, в которых Чарльз срывает злость на… перьевых ручках, стали мемом в Великобритании. Во время церемонии провозглашения нового короля в Сент-Джеймском дворце в сентябре прошлого года принцу помешала чернильница, и он, капризно сморщив нос, замахал на нее руками, требуя от помощников немедленно убрать предмет со стола, — мол, места нет.

А спустя всего несколько дней у Чарльза потекла ручка, когда тот делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо — официальной королевской резиденции в графстве Даун. Чернила перепачкали ладони монарха, который и так был весьма раздосадован, что написал неправильную дату. «О боже, ненавижу эту ручку, — в сердцах и на виду у всех воскликнул экс-принц, передавая жене вещицу-негодницу. — Как же они меня бесят!»

Что ж, 2:0 в пользу пишущих принадлежностей.

Вино вместо топлива

Но давайте все же чуть-чуть похвалим Чарльза, например, за его борьбу с загрязнением окружающей среды. Он так переживает за будущее планеты, что перевел подаренный матерью спорткар Aston Martin DB6 на биотопливо из… вина и сыра. И если вы вдруг подумали, что этим продуктам можно найти куда более полезное применение, не переживайте: вино в данном случае то, которое не идет в употребление человеком, а от сыра берут молочную сыворотку. Другие машины принца — Jaguar, Audi, Range Rover — «питаются» биотопливом на основе подсолнечного масла.

Диалоги с деревьями

В 1986 году Чарльз признался журналистам: «Я подхожу к растениям и разговариваю с ними. Это очень важно. Они мне отвечают». В подробности своих бесед с кустами принц тогда посвящать никого не стал, но, видно, разговоры там действительно получались занятными: в 2012-м Его Высочество опять поведал миру о любимой привычке. А королевская пресс-служба как-то опубликовала в Twitter информацию, что Чарльз приветствует деревья «рукопожатием» и желает им хорошего дня: что в этот момент пожимает принц — ветки или листья, — разъяснять не стали.

Экология наоборот

Однако защитники природы Чарльза в свои ряды записывать не спешат. Как минимум из-за любви принца к охоте: не трудно догадаться, какой хейт обрушился на Его Высочество, когда он публично заявил, что считает убийство лис ради забавы занятием «романтическим». Да и передвигается Чарльз исключительно на личных самолете, вертолете или поезде, не переживая за выбросы вредных веществ в атмосферу. Собственно, по-другому сложно представить такую высокопоставленную особу в публичном транспорте. Однако если вспомнить, как в 2006-м Чарльз потратил 20 тысяч фунтов стерлингов, чтобы смотаться на своем поезде из Лондона в Пенрит просто выпить пива в пабе, могут возникнуть вопросики.

Медведь-компаньон и персональное сиденье для унитаза

Кстати, в путешествия Чарльз (74 годика) всегда отправляется вместе со своим плюшевым мишкой, с которым не расстается с детства, а в поездках бережно заворачивает игрушку в пластиковый герметичный пакет. «Любимцу» как-то даже выделили собственного камердинера (на минуточку принцу тогда было 40). Починку же «лучшего друга» Его Высочество доверял исключительно бывшей няне, вызывая ее во дворец при первой необходимости. Женщины, правда, уже давно нет в живых, а слегка истрепанный временем, но не поеденный молью медведь продолжает колесить по миру со своим владельцем.

А еще Чарльз никуда не ездит без собственной ортопедической кровати, постельного белья, комода, радиоприемника, сиденья для унитаза и туалетной бумаги Kleenex Velvet. Приезжая к кому-нибудь в гости он требует освободить отведенную ему комнату от находящейся там хозяйской мебели и расставить все свое родное. Еще и вешает в спальне картину-пейзаж авторства себя.

Возмутительное количество помощников

Помогают Чарльзу на каждом шагу более 100 человек обслуживающего персонала (сейчас их количество увеличилось раза в три). А дел действительно много, монарх утруждаться не любит: как-то нечаянно выбросил в мусорку письмо, пришлось звать дворецкого, чтобы достал из корзины бумажки. Даже зубную пасту Чарльзу на щетку выдавливает специально обученный человек: ровно 2,5 см и ни миллиметра больше. Слуга также каждое утро выглаживает пижаму и шнурки своего господина и следит, чтобы вода в ванной была определенной температуры, а заглушка для слива лежала на правильном месте.

Привередливый вкус монарха

С пищевыми привычками тоже все не просто: журналист Джереми Паксман в книге On Royalty заявил, что Чарльз всегда ест яйца особой степени варки. Держать на огне их надо 2–3 минуты, а поскольку заранее сложно определить готовность, Чарльзу на всякий случай подают сразу семь яиц — уж одно точно удовлетворит капризного дегустатора. Остальные летят в помойку. В 2012-м королевская пресс-служба сей факт опровергла, но, как говорится, нет дыма без огня: Чарльз, например, требует, чтобы те же овощи для него отваривали в особой минеральной воде из шотландского источника, а джин изготавливали только из апельсинов и фруктов, произрастающих в садах его поместья в Хайгроуве.

Страсть к фокусам

В свободное же время Чарльз любит показывать фокусы. В 1975-м 27-летний принц вступил в тайное сообщество Magic Circle, в которое его пригласил дядя, лорд Маунтбаттен. А по случаю своего 70-летия Его Высочество устроил большое магическое шоу с участием известных британских фокусников. Не сложно догадаться, что новый король является ярым фанатом «Гарри Поттера», даже на съемочную площадку нанес визит.