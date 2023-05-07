Развод и смерть перед Рождеством: как уходила Дария Воскобоева

17 сезон самого магического ТВ-шоу подарил нам много талантливых и ярких участников. Среди них была Дария Воскобоева, которая заняла 4 место по результатам зрительского голосования. Женщина называла себя «боевой ведьмой» и уже с первых выпусков шоу оставила о себе неизгладимое впечатление.

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Когда битва закончилась, Дария продолжила заниматься любимым делом. Её популярность росла, а экстрасенсорные навыки лишь крепли. Ведьма утверждала, что умеет практически всё: делать привороты и отвороты, насылать и снимать порчи, заглядывать в будущее и возвращаться в прошлое, единственное, на что она не может повлиять — собственная судьба. Ни дела сердечные, ни личное здоровье было не подвластно одной из самых ярких участниц 17 сезона «Битвы экстрасенсов».

К сожалению, вне шоу и вспышек камер, Дария была не так счастлива. Второй брак окончательно развалился, когда Воскобоева участвовала в битве. Отношения накалились до предела, и супруги со скандалом расстались. В интервью Дария говорила, что развод был настолько тяжёлым, что больше она замуж не хочет вообще.

Однако на этом испытания не закончились. 10 января 2019 года на странице в социальных сетях ведьмы появилась ужасающая публикация. В ней говорилось, что шесть дней назад на 39 году жизни Дария умерла. Позже выяснилось, что целый год женщина боролась с раком, который оказался сильнее. За всё время лечения Воскобоева ни разу не написала о своих трудностях в социальных сетях, потому что не хотела вызывать жалость своей аудитории. Именно поэтому некролог стал шокирующей неожиданностью для всех подписчиков и фанатов Дарии.