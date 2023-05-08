Скончался автор романа, состоящего из единственной фразы

В Париже умер Филипп Соллерс, французский писатель. Соллерс - автор двух десятков романов, помимо сонма мелкой прозы и эссе. Часть его работ выходила на русском - "Мания страсти", "Казанова великолепный", "Драма", например.

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Соллерс, в том числе, демиург экспериментального романа "Рай" (Paradis, 1973). Произведение это - одна чудовищно гигантская фраза, без знаков препинания. Вещь совершенно мучительная.

Не менее заметен его роман "Женщины", в нем Соллерс без прикрас живописал своих сподвижников на ниве национальной интеллектуальной богемы 60-70-х годов. Плюс Соллерс зашел в анналы тем, что издавал Tel Quel ("Такой, какой есть"), архиважнейший литературный журнал, ставший главным рупором французской структуралистической школы. В нем публиковалась Барт, Батай, Деррида, Фуко, Эко, Булез, Годар, Гийота, и так далее.

О кончине 86-летнего писателя, настоящее имя которого Филипп Жуайо, сообщила La Monde. Причина не названа.