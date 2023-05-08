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Ушла из жизни певица и актриса Соня Червена

В Праге скончалась чехословацкая, чешская певица и актриса Соня Червена. Ее певческая карьера - одна из самых продолжительных в истории оперного искусства - более 70 лет. О смерти артистки сообщает Radio Prague International.

Ушла из жизни певица и актриса Соня Червена
© Российская Газета

Червена родилась в 1925 году в Праге. Она - внучка писателя Йозефа Червены, основателя знаменитого пражского кабаре "Красная семерка", правнучка изобретателя и производителя медных духовых музыкальных инструментов Вацлава Франтишека Червены.

В 1947-м певица дебютировала в популярной чешской опере "Проданная невеста". В 1950-м успешно закончила обучение в Пражской консерватории. Роли в спектаклях в Плзеньском театре принесли ей значительную популярность. На экранах дебютировала в 1953-м, на счету - два десятка фильмов и сериалов, включая мистерию Йозефа Лика "Последняя водка".

Эмигрировав, Соня выступала в Немецкой опере, в опере Сан-Франциско, других театрах по всему миру. После событий Бархатной революции 1989 года вернулась на родину. Червена выступала на одной сцене с Гербертом фон Караяном, дружила с Марией Каллас и Лучано Паваротти.

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