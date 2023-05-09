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Король Карл III попал в Книгу рекордов Гиннеса

Коронация Карла III стала событием, привлекшим невероятное внимание: за трансляцией следили тысячи человек, еще больше рассматривали фото в социальных сетях и прессе. А новый монарх уже попал в книгу рекордов Гиннеса.

Король Карл III попал в Книгу рекордов Гиннеса
© Eva.ru

Восемь месяцев назад не стало королевы Елизаветы II, она скончалась в возрасте 96 лет. А престол занял ее сын Чарльз, получив титул король Карл III. Коронация монарха прошла пару дней назад, на этом событии собрались почти все члены династии Виндзор. Не было лишь беглой герцогини Меган Маркл, видимо, на коронацию ее не пригласили.

А «молодой» король уже успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса: он оказался претендентом на престол, который дольше всех ждал восхождения на трон — 70 лет 214 дней. До этого рекорд принадлежал прапрадеду Карлу Эдуарду VII, который ждал 59 лет 73 дня.

Из-за почтенного возраста нового короля, а Карлу III уже 75 лет!, многие даже предполагали, что трон займет его старший сын Уильям. Он, кстати пользуется особой популярностью у подданных, в отличие от его отца.

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