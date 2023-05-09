4 принципа китайцев, которые могут продлить жизнь до 100 лет

Мы попросили нейрокоуча Киру Феклисову проанализировать основные аспекты и выделить то, что стоит взять на вооружение.

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1. Собственный путь Дао

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Одна из причин долголетия китайцев заключается в особой религиозной философии — даосизме, которая совмещает в себе религию, философию, науку, кулинарию и медицину.

Согласно даосизму, чтобы обрести счастье, каждый должен следовать Дао, то есть — собственному пути. Для этого необходимо найти баланс и гармонию во всех сферах жизни: физической, духовной и материальной.

Так как все люди разные, то у каждого это свои путь и гармония. Важно одно – тело и ум не должны перенапрягаться и быть в стрессе. Так, например, если днём человек продуктивно и активно работает, то ночью он должен отдыхать. Если кто-то делает наоборот и не соблюдает баланс, то гармонии достичь невозможно. И это ложный путь Дао.

ЗДЕСЬ мы собрали изречения восточных мудрецов, которые помогут успокоиться и прийти к гармонии.

2. Правильное питание

Традиционная китайская пища проста и полезна: рис, рыба и морепродукты, курица, индейка и овощи. Следуя принципу баланса, жители Поднебесной питаются умеренно. Для них важно не переедать и одновременно не быть голодными. В организм должно поступать достаточно полезных веществ, не вызывая лишнюю нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы.

Многие китайцы не едят жирное, копчёное, солёное и сладкое, отдавая предпочтение лёгкой и полезной пище. Они пьют много воды и чая. Причём не только зелёного, но всевозможных травяных сборов, которые позитивно влияют на организм, помогают сохранять спокойствие и гармонию.

3. Физическая активность

Каждое утро и вечер миллионы китайцев выходят на зарядку. Они занимаются цигун (оздоровительная гимнастика) и тай-цзи (боевое искусство). По сути, это лечебная физкультура, где нет серьёзных нагрузок. Упражнения похожи на медленный танец. Однако здесь есть важный момент — работа здесь ведётся не только с телом, но и с психикой.

ЗДЕСЬ мы подробно рассказываем про оздоровительный цигун.

Детей учат вести активный образ жизни с ранних лет. Поэтому даже пожилые китайцы обычно выглядят довольно энергично, и на улице очень редко можно встретить людей с лишним весом.

Для каждого возраста существует свой вид спорта. Молодые занимаются в различных секциях, люди постарше выходят на пробежки. Те, кому за 70, предпочитают спокойные и медленные упражнения без чрезмерной нагрузки. Варианты физической активности китайских долгожителей — это лёгкая зарядка, пешая прогулка, гимнастика или цигун.

4. Позитивное мышление

Китайцы верят, что стресс и нервоз вызывают переутомление и проблемы со здоровьем. Спокойствие и хорошее настроение помогут даже в самых сложных ситуациях, а лёгкая улыбка и позитивное отношение к жизни — главные составляющие долголетия.

Большинство заболеваний развивается из-за психоэмоциональных расстройств. Например, когда человек находится в гневе, в его организме происходит большое количество процессов, в том числе повышается артериальное давление.

Если подавлять агрессию, она начнёт уходить глубже в тело, будет повышаться давление, и постепенно разовьётся гипертония. Поэтому загонять эмоции внутрь нельзя. Необходимо выражать их экологично, то есть без вреда для окружающих и себя. У китайцев для этого есть специальные физические упражнения.

Китайцы редко болеют, так как заранее убирают все риски возникновения недугов. Они считают, что нет определённого средства от всех болезней. Но есть то, что может предотвратить их появление. Прежде всего они работают с мыслями и тщательно их прорабатывают. Это не позволяет негативу вмешиваться в их жизнь, разрушая тело и здоровье. Благодаря этому они всегда остаются позитивными и почти ничем не болеют.

Они не перенапрягаются, решив заработать побольше денег. Это против их философии. У них грамотно оптимизированное время на все сферы жизни: работу, отдых, семью, развлечения и друзей. Поэтому времени хватает на всё, а жизнь длится долго.

Ещё одна национальная особенность китайцев — улыбка. Они не расстаются с ней, даже когда настроение не слишком хорошее. Возможно, это тоже одна из причин их долголетия.