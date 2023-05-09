Пережившая войну москвичка навала главное качество людей

Пережившая войну москвичка Инна Алесковская в беседе с «Мослентой» навала главное качество людей. По ее словам, это доброта.

«Доброта — это то качество, которого так не хватает сегодня, а ведь это главное качество, которое должно быть в человеке», — поделилась собеседница.

Жительница столицы подчеркнула, что несмотря на бедность, люди в войну старались всегда быть добры друг к другу.

Ранее о довоенных столичных коммуналках рассказал москвич Леонид Абрамсон. Он сообщил, что в 1933 году их семья из четырех человек снимала одну комнату площадью 25 метров в квартире в городе под названием Бабушкин, который теперь уже давно в составе Москвы.