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Выяснилось, почему умерла двойник Ким Кардашьян

У звезды OnlyFans, сделавшей множество пластических операций и подражавшей Ким Кардашьян, остановилось сердце после инъекции в ягодицы от "нелицензированного" врача. Об этом пишет Daily Mail.

Выяснилось, почему умерла двойник Ким Кардашьян
© Соцсети

34-летняя Кристина Эштен Гуркани умерла в прошлом месяце после процедуры, которую проводила женщина без медицинской лицензии. Жительница Флориды Вивиан Гомес сделала модели несколько уколов силикона в ягодицы, чтобы помочь с очередным преображением.

Как пояснил окружной прокурор округа Сан-Матео, Гомес провела процедуру в калифорнийском отеле. После этого Гуркани почувствовала себя плохо и умерла в больнице спустя несколько часов.

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Вивиан Гомес обвиняют в в непредумышленном убийстве и медицинской практике без лицензии.

Ранее Филипп Киркоров ответил на слухи о своем двойнике.

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