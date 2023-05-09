Почему во время чтения про себя в нашей голове звучит голос

Даже если вы читаете про себя, всё равно в вашей голове начинает звучать голос. Почему он появляется и как он называется с научной точки зрения?

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Когда вы только начинаете учиться читать, вы читаете вслух. Это помогает облегчить понимание текста.

После этого вы начинаете при чтении просто что-то бормотать, шептать или просто шевелить губами. Но по мере развития навыков чтения это всё исчезает. В конце концов вы начинаете читать молча, про себя.

И именно при чтении про себя появляется так называемый внутренний голос. Когда человек мыслит про себя, а не вслух, это называется внутренней речью.

Если навыки чтения развиты хорошо, то вам гораздо проще и быстрее будет читать про себя, а не вслух. В это время вы будете слышать свой внутренний голос, и это вполне обычное дело. В ходе одного исследования выяснилось, что 4 из 5 человек отмечают, что часто или даже всегда слышат внутренний голос при чтении про себя.