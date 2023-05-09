$76.82-1.7984.91-2.09

Почему во время чтения про себя в нашей голове звучит голос

Даже если вы читаете про себя, всё равно в вашей голове начинает звучать голос. Почему он появляется и как он называется с научной точки зрения?

Почему во время чтения про себя в нашей голове звучит голос
© Ferra.ru

Когда вы только начинаете учиться читать, вы читаете вслух. Это помогает облегчить понимание текста.

После этого вы начинаете при чтении просто что-то бормотать, шептать или просто шевелить губами. Но по мере развития навыков чтения это всё исчезает. В конце концов вы начинаете читать молча, про себя.

И именно при чтении про себя появляется так называемый внутренний голос. Когда человек мыслит про себя, а не вслух, это называется внутренней речью.

Если навыки чтения развиты хорошо, то вам гораздо проще и быстрее будет читать про себя, а не вслух. В это время вы будете слышать свой внутренний голос, и это вполне обычное дело. В ходе одного исследования выяснилось, что 4 из 5 человек отмечают, что часто или даже всегда слышат внутренний голос при чтении про себя.

Другое исследование показало, что этот внутренний голос может меняться в зависимости от того, что именно вы читаете. А ещё эксперты полагают, что бывает множество типов внутренних голосов: голос может быть вашим собственным или у него может быть совсем другой тембр.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий