Новое увлечение богатых: родологи, исправляющие грехи предков

Кого только не было в нашей истории! Маги, ведуньи, колдуны, Гербалайф и даже МММ. Но сейчас появился новый вид кудесников от эзотерики и жажды наживы - родологи. Нет, это не родовспоможение. Это скорая помощь в опустошении ваших кошельков. Они проповедуют теорию, что все наши беды от грехов предков. И предлагают за мзду очистить прошлое, чтобы будущее было прекрасным.

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Сырые яйца

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Одна моя близкая подруга решила починить карму. Отправилась на прием к ведунье. Та ей посоветовала за каких-то 15 тысяч ставить у изголовья во время сна в плошке разбитое яйцо. А ровно в четыре утра звонить ей и говорить о состоянии желтка. Он должен был почернеть. Ночью в плошку я капнул чернил из своей перьевой ручки. В четыре утра случился переполох. Желток позеленел! Но ведунья была довольна. Да и подруга тоже. Ночные побудки прекратились. Карму подруга вроде починила. Но потеряла работу. Потому что на работе не надо думать о разбитых яйцах. Сейчас сидит, опять бьет яйца и ждет чуда.

Новая мода

Сырые яйца это как безобидная игра в крысу. Настоящие акулы эзотерики - родологи. Я заглянул в интернет. Такое ощущение, что все бросились искать причины своих жизненных и финансовых неудач у них. Мастера-сантехника сложнее сыскать, чем родологиню. Метод прост как мычание телка. Все наши беды от грехов родителей. Новоиспеченная "наука" в состоянии подправить их кармические биографии и - о чудо! - все станет замечательно.

Звоню некой Анжелике:

- Вы помогаете родить ребенка? А то у нас с женой проблемы...

- И это тоже. Родология это наука будущего! Она делает людей счастливыми во всех сферах. И детишки у вас будут, и работа денежная, и здоровье отменное.

- Вот-вот, здоровье. У меня псориаз...

- Да это все пустяки. Вот ко мне женщина обращалась. У нее рука сохла. Три сеанса - и все. Рука как новая. До сих пор звонит, благодарит.

- А когда к вам можно приехать?

- Зачем? Мы после пандемии перешли на дистанционку.

Ксения основала собственную науку - ансестологию

- А как же осмотр?

- Все по скайпу. Сеанс будет по телефону. Наденете наушники, и я включу специальную музыку, которая введет вас в легкий транс. А потом буду читать текст. Один сеанс стоит 7 тысяч рублей. Но чтобы помогло, надо пройти три сеанса.

- А скидочки есть?

- Ну хорошо, вам как новичку 15 тысяч за три сеанса. Но деньги надо перевести вперед.

15 тысяч за сомнительное прослушивание музычки под сон - дороговато. Радионяня какая-то.

Следующая была Оринта. Знаменитая ученица самой Ксении Губиной - основательницы "Института современной психологии и родологии". Она вообще говорить со мной не стала. Только переписка в мессенджере. Суть ее понятна. Курс родологии стоит 50 тысяч рублей. Если с семьей, то 70 тысяч. Скидок нет.

"У меня глаза после операции. Не могу писать. Можно позвонить?" - пишу ей. "Оставляйте голосовое. Сначала я должна узнать ваши реквизиты, дни рождения родителей и близких, только потом разговор по телефону", - был ответ. Шифруется!

Родология родом из Екатеринбурга. Супруги Лариса и Валерий Докучаевы выпустили несколько книг и основали академию родологии. На их сайте предупреждение, что если у практикующего родолога нет диплома их "академии", то это шарлатан. Цены в Екатеринбурге щадящие: 1500 рублей за сеанс. От клиентов нет отбоя. Родология это модно.

Доверителями карман полнится

И тут я наткнулся на предложение посетить бесплатный (!) вебинар от самой Ксении Губиной. Правда, на сайте нет диплома от Докучаевых. Ну и что? Я записался.

Ровно в 19.00 на экране появилась миловидная девушка в очках и, как мне показалось, с накачанными губками. Она была похожа на золотую рыбку. А чем не рыбка? Вебинар обещал научить зарабатывать тысячи. Правда, как потом выяснилось, там учили, как потратить сотни тысяч. Конечно, записавшись на курсы Ксении Губиной.

Начала она с того, какая несчастная была, пока не окунулась в волшебный мир родологии. С мужем развелась. Машину разбила, денег не было совсем. Тяжелые роды, болезни. И буквально через месяц у нее все нормализовалось. И дети выздоровели, и любящий муж появился, и машина. Первые три года она вообще ничего не брала за свои услуги. А потом у нее в доверителях появились бизнесмены из списка Форбс. Она так и называет своих клиентов доверителями.

- Ведь они нам доверяют. Так кто же они?

Хотел я крикнуть в экран, кто они, но звук модератором был отключен.

- А сейчас за прием я беру полтора миллиона. Какая я молодец! - неприятно смеялась золотая рыбка.

Выяснилось, что Ксения основала собственную науку - ансестологию. Это сплав математики, психологии, тета-хилерства, генетики и любви к деньгам. В том, что она любит деньги, Ксения признавалась не раз за свое выступление.

Потом пошли живые примеры. На стул садились девушки и рассказывали про свою горькую судьбу. И мужем битая, и горем накрытая. Но стоило взять кредит и записаться на курсы Ксении, как все изменилось! Тут присела та самая Оринта. Она сияла.

- Теперь я получаю от 600 тысяч в месяц! - хвасталась она.

"Не из моих ли 50 тысяч состоит доход?" - подумалось мне.

Дальше на экране мелькали графики, околонаучные названия и примеры фантастических взлетов. Но были и падения.

- У одного бизнесмена деда раскулачили в 35 лет. И 35 лет ему исполнилось в пандемию. Партнеры отказались выполнять обязательства, и его бизнес рухнул. Вот если бы он вовремя обратился к родологам, то узнал бы, что делать. Мы бы соломку подстелили... Между прочим, все мои клиенты счастливые люди!

Мой диктофон покраснел. За сотню лет методы так и не изменились. Несите денежки - и вы будете здоровы, счастливы, успешны.

Вспоминается "Одноэтажная Америка" Ильфа и Петрова. Там подробно описывается методика проповедников, которые собирали немалые суммы с доверчивых американцев. Тогда интернета, конечно, не было. На сцену выходил хорошо одетый джентльмен и говорил, что когда-то он был бездомным. Но стоило поверить, как ему подвернулась работа. И теперь он преуспевающий директор банка. У него есть квартира, машина и чудо ХХ века - радиоприемник! Так что не скупитесь и судьба будет благосклонна к вам. Лучше и не напишешь.

Обязательно попрошу повышенный гонорар. Потерять веру в родологию - дорогого стоит! Но, с другой стороны, девчонкам я втайне завидую. Приехали из глухой провинции. Нашли нишу для своих "практик". Накупили недвижимости, машин по 2,5 миллиона (это признание одной из "подтанцовки").

А тем временем в чате бурлила жизнь. На вебинар пришло не менее сотни почитателей "науки" ансестологии. Все дружно признавались в любви к Ксении. И только один абонент под ником Desi портил радужную картину. Заплатил родологу 500 евро - и никакого толку. "Самое обидное, что это кредитные деньги!" - писал он. Но отряд не заметил бурчание юнца.

Беги, Ксюша, беги

Несколько лет назад я боролся с питерскими сайентологами. Посетил их гнездо на Невском. Уж как меня там обрабатывали! И к прибору подводили, который представлял собой омметр, упакованный в суперсовременный корпус, чтобы определить мои проблемы, и книги впихивали, и кино показывали. Хотели 300 тысяч рублей, чтобы посвятить меня в свое братство. Но ни копейки я им не дал. А тут как только Ксения объявила набор в свою школу за 350 тысяч, как чат вновь забурлил.

- Торопитесь. Следующий набор будет стоить 500 тысяч рублей! Увы, мои спикеры берут за выступление и 100 тысяч рублей, и 500 тысяч. Да и дипломы на Гознаке я заказала. Но мы кого попало не берем! Надо пройти тесты, а потом я лично буду утверждать кандидатуру. Главное условие, чтобы кто-то в вашем роду совершил благое дело. Так что пройдут не все.

Полноте, Ксения Александровна. Мы в России, где живут добрые и хорошие люди. Правда, очень доверчивые. Так что добрыми делами земля русская славится.