Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки
Жорж Коваль — человек, который смог совершить невероятный подвиг и подарить Советскому Союзу чертеж создания ядерной бомбы. Благодаря его действиям СССР получил атомное оружие еще в 1949 году. Коваль был не только успешным разведчиком, но и удостоен звания Героя России посмертно за свои подвиги. Об этом информирует “ВЗГЛЯД”.
Родившись в 1913 году в Су-Сити, Айова, в США, Коваль переехал с родителями в СССР в 1932 году. Он закончил два курса в университете штата, специализируясь на технической науке, и в 1939 году был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную армию, где стал военным разведчиком.
С начала 1940-х годов Коваль работал внутри Манхэттенского проекта в Ок-Ридж, штат Теннеси, и в Дейтоне, штат Огайо, извлекая важные секреты атомной программы США для СССР. Он работал под своим настоящим именем и даже имел свои собственные документы. Его история стала известна только после того, как его заслуги были рассекречены.
За свои подвиги Коваль был награжден званием Героя СССР посмертно за выкраденные атомной бомбы и многие другие важные секреты США. Он умер в 2006 году, и подвиг считается одним из наиболее удивительных и дерзких актов разведки в мире.