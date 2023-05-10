Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

Жорж Коваль — человек, который смог совершить невероятный подвиг и подарить Советскому Союзу чертеж создания ядерной бомбы. Благодаря его действиям СССР получил атомное оружие еще в 1949 году. Коваль был не только успешным разведчиком, но и удостоен звания Героя России посмертно за свои подвиги. Об этом информирует “ВЗГЛЯД”.

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Родившись в 1913 году в Су-Сити, Айова, в США, Коваль переехал с родителями в СССР в 1932 году. Он закончил два курса в университете штата, специализируясь на технической науке, и в 1939 году был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную армию, где стал военным разведчиком.

С начала 1940-х годов Коваль работал внутри Манхэттенского проекта в Ок-Ридж, штат Теннеси, и в Дейтоне, штат Огайо, извлекая важные секреты атомной программы США для СССР. Он работал под своим настоящим именем и даже имел свои собственные документы. Его история стала известна только после того, как его заслуги были рассекречены.