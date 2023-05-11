Музыканты группы "Кино" объяснили, почему про них нет фильмов

Участники группы "Кино" перед концертом в Екатеринбурге признались, что в ближайшее время можно не ждать фильмов про них. Артистов цитирует Ura.ru.

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По словам сына экс-солиста группы Виктора Цоя Александра, музыкантов не устраивают сценарии.

"К нам периодически обращаются, но проблема в том, что пока никто не написал хороший сценарий. Мы прочитали какое-то количество плохих", — сказал он.

Картина Кирилла Серебренникова "Лето", которая рассказывает о Цое, Майке Науменко (группа "Зоопарк") и ленинградской рок-культуре 1980-х годов, по мнению музыкантов, недостоверна.

"У меня друг ходил на этот фильм в Буэнос-Айрес, и там была подводка, о чем этот фильм. И я понял в чем его проблема — он рассказывает об эпохе 80-х, и это полная ерунда", — заявил Александр Цой, подчеркнув, что фильму не удалось передать нужную атмосферу.

При этом гитарист "Кино" Юрий Каспарян признался, что не досмотрел "Лето", но отметил достойные каверы группы "Зоопарк" от солиста "Зверей" Ромы Билыка.