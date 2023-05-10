Как витебский бухгалтер превратилась в успешного шоколатье

Для одних декретный отпуск - это пеленки и кастрюли, для других - время подумать о себе. Бухгалтер по специальности Анна Остапенко задалась вопросом: "Что еще я умею, кроме как сводить баланс?"

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"Хотелось попробовать что-то новое. Прошла обучение по SMM, фуд-флористике, проанализировала, что сегодня актуально, что из этого интересно мне. Понравилась картинка - букет из клубники в шоколаде, потом увидела ролик, как кондитер из Москвы делал изысканный десерт. Это стало точкой отсчета. Захотелось сделать так же", - вспоминает события трехлетней давности Анна Остапенко, ныне шоколатье, владелица кафе-мастерской Anna Berries.

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Стала штудировать интернет, читала статьи. Чтобы шоколад быстро застывал, не таял в руках и придавал изделиям глянцевый блеск, нужно темперировать массу. Это процесс нагревания и охлаждения плитки до определенных температур. Училась сама дома на кухне. Методом проб и ошибок поняла, что обычный шоколад не подойдет, нужен бельгийский. Извела не один килограмм его и клубники, прежде чем получилось. И сразу дала объявление в интернете: "Готовлю клубнику в шоколаде". Благодаря цене ниже, чем у конкурентов, быстро получила первый заказ: шесть клубничек в молочном шоколаде с орешками внучка заказала для своей бабушки. Так бизнесвумен получила первые заработанные "сладкие" деньги - около 15 белорусских рублей (приблизительно 440 российских рублей на то время).

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Через полгода Остапенко приобрела первое профессиональное оборудование. Аппарат, который поддерживает нужную температуру шоколада (мармит), купила за 300 долларов.

Муж с самого начала поддерживал Анну, потом и сам втянулся в процесс. Три года назад Александр управлял в Москве французской компанией по производству кормов для животных, теперь вдвоем с супругой развивают кондитерский бизнес.

Заказов становилось все больше, а места на кухне все меньше. Да и неловко было выносить шоколадные букеты из подъезда. Решили открыть кафе-мастерскую. Помещение нашли подходящее не в самом популярном районе Витебска, но зато почти сто "квадратов".

"Тут и кафе, и офис, и мастерская. Дизайн кафе разработала сама, ремонт делали вместе с мужем. Хоть и далеко от центра и место непроходное, благодаря интернету и сарафанному радио к нам едут со всего города. Успех зависит не только от мастерства, но и от умения продвигать продукт", - убеждена Анна.

В кафе-мастерской супруги не только продают сладкую продукцию собственного производства, но и проводят мастер-классы, желающих попасть на них много. Сначала шоколатье рассказывают теорию, затем полученные знания ученики тут же пробуют применить на практике.

Семья Остапенко не останавливается на достигнутом. В Москве и Минске окончили курсы по корпусным конфетам, макарунам, эклерам. Решили открыть второе кафе, уже в Минске: осенью взяли помещение в аренду и теперь живут на два города.

"В нашей нише тяжело найти сотрудников. Работа специфическая. Нужны и кондитерские навыки, и творческий потенциал, и умение общаться с людьми. В Витебске подобрали двух девушек, обучили шоколадным премудростям, теперь Анастасия и Ольга справляются самостоятельно", - говорит хозяйка кондитерского бизнеса.

Сегодня индивидуальный предприниматель Остапенко шоколадные ингредиенты закупает у официального дистрибьютора бельгийского концерна в Беларуси, есть регулярный поставщик отборной ягоды. Линейка продукции кафе-мастерской Anna Berries в Витебске - клубника в шоколаде, а также композиции, боксы, букеты из нее, трюфели, корпусные конфеты, 3D-шоколад, плитки, японские пирожные "моти". В Минске, по мнению шоколатье, большое поле для творчества, другая аудитория, поэтому и ассортимент будет шире: добавят выпечку, макаруны, венские вафли.

"У нас много заказчиков из России. К примеру, парень заказывает сладкий подарок девушке в Витебске или российские друзья, родственники хотят сделать приятное близким в городе на Двине. Доставляем заказы пока только по Витебску, когда откроем второе кафе, будем привозить десерты еще и жителям столицы. Почтой не доставляем, не тот продукт", - констатирует Анна.

Арифметика дела

С того момента как Остапенко начинали свой бизнес на кухне, в разы выросли ассортимент, оборот, расходы и доходы. Клубника в шоколаде - специфический продукт, не на каждый день, поэтому количество заказов зависит от праздников. К примеру, три года назад на 8 Марта Анна использовала 5 кг клубники, а в этом году ушло 180 кг первосортной ягоды.

На изготовление шоколадных десертов уходит от нескольких минут до нескольких часов. Все зависит от сложности и декоративных элементов.

Доход варьируется от сезонности, спроса, цены за ягоду. Зимой килограмм клубники стоит 50 белорусских рублей, летом - 20 белорусских рублей. На приобретение шоколада уходит 2000-3000 белорусских рублей в месяц. Аренда помещения в Витебске зимой обходится в 1500 белорусских рублей, летом - дешевле.