Иорданская королева поделилась впечатлениями от коронации Карла III

Иорданская королева Рания поделилась своими впечатлениями от коронации Карла III
Королева Иордании Рания назвала коронацию Карла III «прекрасной и незабываемой» и отметила, что соблюдение традиций показало, что британцы «с глубоким уважением» относятся к своей истории. Об этом она рассказала в интервью изданию People.
«Церемония была прекрасной и незабываемой. Она выдержала баланс между торжественностью, зрелищностью и духовностью. Многие разнообразные традиции и ритуалы, которые мы увидели, стали напоминанием о глубоком уважении Великобритании к своей истории и связи между королем Карлом III и монархами, которые были до него», — сказала королева Рания, присутствовавшая на коронации вместе с мужем, королем Иордании Абдаллой II.
Она добавила, что в церемонии отразилось и личное видение британского монарха.
«Например, выглядело очень естественным, что представители разных религий играли роли в службе. Это было беспрецедентно в британской истории, но показало, насколько Его Величество сосредоточен на инклюзивности», — отметила королева Рания.
Королева Рания призналась, что Карла III, которого она знает много лет, считает вдумчивым, искренним и эмпатичным человеком.
«Он прекрасный слушатель, потому что он искренне интересуется людьми и тем, что их вдохновляет», — отметила королева Иордании.