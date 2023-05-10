Иорданская королева поделилась впечатлениями от коронации Карла III

«Церемония была прекрасной и незабываемой. Она выдержала баланс между торжественностью, зрелищностью и духовностью. Многие разнообразные традиции и ритуалы, которые мы увидели, стали напоминанием о глубоком уважении Великобритании к своей истории и связи между королем Карлом III и монархами, которые были до него», — сказала королева Рания, присутствовавшая на коронации вместе с мужем, королем Иордании Абдаллой II.