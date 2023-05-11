Как Марина Влади стала музой Высоцкого

В России ее знают и любят больше, чем в родной стране. Все потому, что она была последней любовью Владимира Высоцкого.

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Французской актрисе с русскими корнями Марине Влади исполнилось 85 лет. Сниматься в кино начала еще подростком, в основном в итальянских фильмах. Часто предлагали играть роли в картинах по произведениям русских авторов.

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О музе поэта рассказал корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

В 17 лет юная Марина Влади покорила весь мир. После выхода на советские экраны фильма «Колдунья» в 1958-м в Союзе началась настоящая «владимания». Мужчины влюблялись в экранную красавицу. Женщины старались ей во всем подражать.

«Все ходили с такими же прическами а-ля дикарка, колдунья», – отметил киновед, сотрудник музея кино Станислав Луговой.

Марина Влади была замужем дважды. Первый раз, когда ей было всего 17. Героиня «Колдуньи» очаровала французского актера Роберо Оссейна, от которого родила двоих сыновей. Брак был сложным и недолгим. Второй раз сердце красавицы Марины покорил летчик-герой второй мировой, владелец авиакомпании Жан-Клод Бруйе. Счастливая жизнь тоже не сложилась. Вскоре после рождения третьего сына Влади рассталась с состоятельным мужем. Всего через год за железным занавесом Марина встретит свою судьбу.

В рамках международного кинофестиваля Марину Влади пригласят на репетицию спектакля «Пугачев» в Театр на Таганке. Человек в цепях на сцене покорит ее своей силой и темпераментом. В тот же вечер Высоцкий будет петь для Влади свои песни до утра. Так начался их роман длиной в 13 лет. Они оба буквально разрывались между Москвой и Парижем. У него театр, каждый раз с большим трудом артиста выпускают из страны к жене на несколько дней.