«Чай мы не пьем на переменах»: интервью с учителем географии

2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Эти люди часто остаются «за кадром», но именно они учат наших детей и ежедневно видят их успехи и неудачи, открывают «дверь» в мир знаний и вместе с тем воспитывают.

© Мир24

Где заканчиваются права учителя и начинаются права детей, какого классного руководителя можно назвать классным во всех смыслах слова и что учителя делают, когда заканчиваются уроки, рассказала учитель географии школы №4 г. Реутова Московской области Наталья Евгеньевна Слюсарева.

Видео дня

- С чего начался Ваш путь в профессию?

- Я работаю в школе с 19 лет, то есть у меня стаж педагогический уже чуть боле 30 лет. Я закончила Ногинское педагогическое училище по специальности учитель начальных классов. Пошла я туда, я считаю, по призванию, потому что когда встал вопрос о том, куда идти дальше, я однозначно выбрала сферу педагогики, нигде больше я себя не видела.

Вторую специальность получила во время декрета. Подруга позвала поступать в институт. Я очень любила русский язык и литературу, но не хотела проверять тетради, поэтому выбрала попроще – географию, поскольку увлекалась туризмом. Я поступила, а она только через год. Но из-за декретного отпуска я год пропустила, и мы сравнялись.

- Что считаете своим самым большим профессиональным достижением?

- Со временем я поняла, что я неплохой классный руководитель. Я помогаю детям с человеческой точки зрения. Я им говорю: «Ребята, неважно, с какими вы оценками закончите, главное – какой вы человек».

- Как классному руководителю стать по-настоящему классным (в смысле – очень хорошим) в глазах детей и родителей?

- Я не могу этого состояния объяснить, я очень многих людей чувствую. Не всех. Некоторые абсолютно закрытые, а кого-то я чувствую, что надо подойти, обнять, докопаться до истины. В 98% случаев у меня получается.

- Часто приходится разбираться с заботами учеников?

- Практически постоянно. Почему-то сейчас такое время настало, что родители не то чтобы отгородились многие, но как-то считают, что дети сами должны. Я не знаю, с чем это связано – с занятостью ли или с какими-то внутренними проблемами каждого человека, но так или иначе вижу какую-то неустроенность детей, недолюбленность. Я тут поинтересовалась у детей утром: завтракают ли они. Оказалось, что больше половины приходят голодными.

У меня была история. Одна девочка стала худеть, потом мама прислала сообщение, что ее увезли в больницу. Я спросила ее потом: «Сколько раз в день ты ешь?» Оказалось, что всего один, потому что переживает из-за частых конфликтов в семье, утром не хочется есть, днем после школы ложится спать, так как не спит по ночам, остается только вечер. Стала приносить ей термос с едой, потом все наладилось.

Я пытаюсь. Я не могу сказать, что всегда получается на 100%, но пытаюсь помогать.

- Времени на личную жизнь хватает или постоянно приходится быть на связи с родителями в век современных технологий?

- Иногда не остается совсем. Очень часто в входные прихожу на работу. В субботу, например. Я не успеваю разгребать. У меня физически не хватает сил. Мне нужно после уроков сделать перерыв – я иду домой, обедаю, иногда спать ложусь. Потом возвращаюсь в школу, потому что дома не так много места, и сижу, проверяю до вечера.

Мне везет с родителями, они тактичные, не глупые, они понимают, что не надо мне написывать, то есть меня не закидывают лишними вопросами и ненужной информацией, только все по существу, четко по делу.

- Что обычно делаете в каникулы? Готовитесь к учебному году?

- Приходим на работу и начинаем готовить кабинет. Если есть возможность, что-то подкрашиваем, сами отмываем, планы пишем личные, дела подбираем.

- Много бумажной работы?

- Ужасно много.

- Каков процент соотношения педагогики и бумажной волокиты?

- 70 на 30, наверное, к сожалению. Вот сейчас нас загрузили очередной проблемой: у нас школьный портал, все в электронном виде, переходим на какую-то новую систему, теперь должны что-то там поправить, исправить… Эта цифровизация только осложняет жизнь.

- Перемена для учителя или учеников?

- Для учеников. У нас перемен, по сути, нет. Во-первых, у нас дежурство по коридорам. Хоть это не каждый день, но когда дежуришь, выматываешься сильно. Не дежурить нельзя – мало ли что произойдет. Хорошо, если до туалета добежишь. Дети подходят с одним вопросом, с другим, ой, а у меня еще вот это спросите, я хочу сейчас ответить, ну, пожалуйста… Чай мы не пьем на переменах – нет времени.

- Как завоевать авторитет у современных детей?

- Дети во все времена ценят профессионализм учителя. Я даже помню себя. Дети оценивают его как профессионала: насколько он грамотен, компетентен в предмете, много ли он знает, интересно ли преподносит. Если ты показал себя как профессионал, то авторитет уже процентов на 70, наверное, тебе обеспечен. Ну, а дальше – человеческие качества, как ты к детям относишься. Они не терпят, когда ты кого-то выделяешь, хотя это очень сложно. Тут человеческий фактор, от этого никуда не денешься, кто-то нам более симпатичен, кто-то менее.

- Где закачиваются права детей и начинаются права учителя?

- Вот сейчас действительно очень сложно. Но все, кто у меня учатся, они не качают свои права. Не знаю, почему. Я сразу обговариваю. Во-первых, выстраиваю личные границы. Значит, ребят, у меня на уроке вы не пользуетесь телефоном, более того, вы его не достаете. Вы не разговариваете, если что-то надо вам сказать, спросить – поднимаете руку. Если вы не готовы сегодня, предупреждаете до урока, чтобы не было такого, что я вам два поставила, а вы вчера ночью там приехали откуда-то. Как-то вот так вот получается. Хотя у меня был такой товарищ, сидел с телефоном из моего касса. Я говорю: «Я просила убрать телефон». Подхожу, забираю. А он: «Почему вы берете? Это моя личная собственность». А я говорю: «А вы свою личную собственность должны были убрать куда?» Должно быть чутье, кому что сказать и в каком тоне.

Я не против, чтобы они попросили разрешения что-то снять. У нас вот было мероприятие, попросили ребята сделать видеоролик учителей – пожалуйста, можете. Но на уроке нет, ни в коем случае.

Ну, а про обязанности детей – я, да, им напоминаю: не забывайте о том, что вы должны.

- Что Вас мотивирует? Как удается избежать профессионального выгорания?

- Наверное, любовь к детям. Хотя это где-то сидит в подсознании, я не бравирую этим, но, наверное, без этого я бы не смогла работать. А еще дает подпитку коллектив. Он у нас сплоченный, мы любим путешествовать. В Казань ездили, в Карелию, в Абхазию, на Красную Поляну, в Испании были, в Будапеште, в Армении, в Узбекистане… Пока дети были маленькие финансово было трудновато, а как подросли, то по два раза в год стараемся выезжать.

- Какими качествами должен обладать учитель?

- Добротой, быть профессионалом своего дела и любить детей.

О наставничестве