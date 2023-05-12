Умер Джон Пови, вокалист и клавишник британской группы Pretty Things

Pretty Things выросли из гаражных групп Little Boy Blue и Blue Boys, в состав которых входили, среди прочих, Дик Тейлор, Кит Ричардс и Мик Джаггер. Когда Брайан Джонс начал набирать состав собственной группы, все трое присоединились к нему - так в 1962-м появились The Rolling Stones.

Поскольку в группе было слишком много гитаристов, Тейлор переключился на бас, а пятью месяцами позже и вовсе ушел из Stones - когда его приняли в Центральную школу искусств и дизайна в Лондоне. Там Фил Мэй, еще один однокашник "роллингов", убедил его создать новую группу. Тейлор снова играл на гитаре, Мэй - пел и играл на губной гармошке. Пови присоединился к команде в 1967-м и с перерывами играл там почти до конца нулевых.