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Известный музыкант рассказал о своей татуировке в виде хачапури

Известный музыкант Алмас Гатауллин, более известный как Thomas Mraz, в интервью изданию The City рассказал о своей татуировке в виде хачапури.

Известный музыкант рассказал о своей татуировке в виде хачапури
© Мослента

Исполнитель пояснил, что на предплечье у него есть татуировка в виде лодочки с яйцом и двумя колосками. Рисунок он посвятил своей первой поездке в Санкт-Петербург, которая состоялась десять лет назад.

Певец отметил, что в этом городе приятели постоянно водили его в грузинское кафе, где всегда брали хачапури по-аджарски. Именно это блюдо и стало символом его молодости и впоследствии рисунком на теле.

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