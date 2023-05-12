72-летний дедушка стал бьюти-блогером, чтобы вылечить больного внука

В Китае 72-летний дедушка стал бьюти-блогером, чтобы вылечить своего больного внука, пишет Oddity Central.

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В своем блоге Чжу Юньчан делает обзоры на различные косметические средства: от помады до туши, рекламируя различные бренды. Свой путь блогера пенсионер начал около шести лет назад, когда его внуку поставили редкий диагноз — спинальная мышечная атрофия.

Единственное лекарство, которое поможет внуку, стоит около $100 тысяч. Родители ребенка продали дом и заняли столько денег, сколько могли, но этого все равно было недостаточно. Тогда Чжу начал искать альтернативные способы заработка.

Несмотря на то, что дедушка, по его словам, ничего не понимает в косметических процедурах, он не опускает руки и учится на своих ошибках. Первое время китаец связывался с производителями косметики и просил несколько бесплатных образцов, но когда компании узнавали, что им пишет мужчина, которому за 70 лет, отклоняли запросы.

Это не остановило Чжу — он пошел в магазины косметики и попросил сотрудников рассказать ему о продуктах и о том, как их применять. Вскоре после того, как мужчина начал вести прямые трансляции, его популярность в Интернете начала расти.

«Если мой внук сможет ходить, как нормальный ребенок, я почувствую облегчение, когда закрою глаза», — подытожил блогер.