Степан Бандера: что нужно знать о лидере националистического движения

Степан Бандера – лидер, идеолог и создатель украинского националистического движения, организатор Украинской повстанческой армии (УПА, деятельность организации запрещена в РФ). После войны он жил в Мюнхене, где впоследствии был ликвидирован.

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Степан Бандера: биография

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Будущий украинский политический деятель родился в 1909 году в селе Старый Угринов. Тогда оно располагалось на территории австро-венгерского государства, сейчас это Инвано-Франковская область Украины. Сам он говорил, что его детство прошло в атмосфере украинского патриотизма.

В 10 лет он пошел учиться в украинскую гимназию, в 13 стал членом подпольной националистической организации. По мере взросления он продолжал вступать в подобные организации, которые объединяли молодежь с националистической идеологией. В 1926 году появился Союз украинской националистической молодежи, спустя три года был сформирована Организация украинских националистов (ОУН, деятельность организации запрещена в РФ).

Политическая карьера Степана Бандеры

ОУН преследовала цель создать отдельное государство на востоке Польши. В этой же организации Бандера начал свою политическую карьеру, которая развивалась очень быстро. Спустя два года после вступления он уже возглавлял отдел пропаганды. Еще через год его назначили представителем ОУН в Галиции и Буковине. Там он особое внимание уделял противостоянию польским властям. В своей автобиографии он писал, что Польша «оккупант и угнетатель Западноукраинских земель» и говорил о том, что ведет против властей революционную деятельность.

В 1934 году ОУН участвовала в убийстве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Эта акция вызвала широкий резонанс в Польше, но Бандеру задержали еще до убийства. Спустя два года его вместе с другими организаторами убийства приговорили к смертной казни, позднее замененной на пожизненное заключение.

Побег из тюрьмы и Вторая мировая война

Во время вторжения Германии в Польшу Бандере удалось сбежать. Охранники покинули тюрьму, поэтому он с союзниками смог проникнуть в Львов. Он вновь стал лидером ОУН, и организация направила свои сила на поддержку коалиции агрессоров во Второй мировой, состоящей из Германии, Италии и Японии. Бандера верил, что если примкнуть к ним, то сможет противостоять СССР и создать независимое государство для украинцев.

ОУН устраивала диверсии во время ВОВ: нападали на отступающую Красную армию, освобождали политзаключенных и призывали жителей Украины не помогать советским солдатам.

Когда нацистская армия заняла Львов, Ярослав Стецько, который был вторым главным человеком в ОУН, издал указ «Акт возрождения Украинского государства». Немецкая армия увидела негатив в этом акте, поэтому Бандеру арестовали и отослали в Берлин, а потом оставили его в концлагере Заксенхаузен. Там же содержались другие украинские националисты. Они могли встречаться между собой, а также получать передачки в виде денег и еды. Тем временем сторонники Бандеры были арестованы, часть из них расстреляли. После этого УПА продолжила помогать немецким войскам – охраняла железные дороги от диверсий и занималась операциями среди мирного населения.

В 1944 году Бандера вышел из концлагеря и продолжал сотрудничать с немецкой разведкой и тайной полицией.

Как умер Степан Бандера

На протяжении нескольких лет в послевоенные годы Степан Бандера становился и переизбирался на пост руководителя ОУН. Сам он находился в Западной Германии и, по слухам, сотрудничал со спецслужбами США и Великобритании для операций в СССР. В это время агенты советской разведки предприняли несколько покушений на Степана Бандеру, которые закончились неудачно.

В октябре 1959 года в Мюнхене его ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский. Он взял пистолец-щприц с цианистым калием и брызнул им в лицо Степана Бандеры. Лидер украинских националистов скончался по пути в больницу. 20 октября его похоронили на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене.

Память о Бандере и реабилитация УПА

В конце 90-х годов прошлого века на Украине была создана специальная комиссия по деятельности УПА. Она сняла ответственность с ОУН за сотрудничество с Германией во время Второй мировой войны и признала, что повстанческая армия боролась за независимость Украины.