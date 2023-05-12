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Умер музыкант Марк Котляр

Поэт и музыкант Марк Котляр умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщили его родственники в социальных сетях артиста.

Умер музыкант Марк Котляр
© Газета.ру

Котляр скончался в Израиле после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

«Он ушел тихо и мирно среди родных. Всем друзьям, кто помогал, был рядом, поддерживал и сопереживал — огромное спасибо. Он очень вас любил и очень тосковал за Ростовом», — рассказали родственники поэта.

Котляр начал свою карьеру в 2007 году. После небольшого концерта для близких друзей его заметил артист Дмитрий Чаленко и предложил помощь для записи первого альбома. Позже поэт стал гастролировать по городам Ростовской области. Музыкант приобрел популярность после участия в проекте «Народный продюсер».

Котляр писал песни к сериалам, был сценаристом. В 2013 году он участвовал в проекте телеканала ТНТ Comedy Баттл, где выступил с песней «Джазисты и камазисты». Артист также пробовал себя в качестве актера в сериале «Мы с Ростова».

Ранее актер Олег Севастьянов, известный по роли Васьки Рыбалина в фильме «Бронзовая птица», скончался в возрасте 74 лет.

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