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100-летие со дня рождения композитора Исаака Шварца отмечают в России

Его мелодии узнают по первым нотам, а вся его жизнь – это служение музыке. 100 лет назад родился композитор, народный артист России Исаак Шварц. Его произведения стали частью золотого фонда русской культуры. О жизни и судьбе музыкального гения рассказал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

100-летие со дня рождения композитора Исаака Шварца отмечают в РФ
© Мир24

В творческой мастерской композитора произведения Моцарта, Рахманинова, Чайковского и Бетховена на самом видном месте. В доме Исаака Шварца всегда звучала живая музыка. Здесь он сочинил большинство своих мелодий. Многие стали визитной карточкой советских кинофильмов.

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Народный артист России, трехкратный обладатель «Ники», Исаак Шварц писал симфонические произведения, музыку к спектаклям. Но мировую известность ему принесла работа в кино. За музыку к фильму «Белое солнце пустыни» удостоился Государственной премии.

Вдохновлялся природой. Сосновые леса, овраги и равнины, красные девонские пески у реки Оредеж. Ради этих пейзажей композитор перебрался из ленинградской квартиры за город. Друзья даже прозвали Шварца «Сиверским отшельником».

«В 47-м году он приехал первый раз в Сиверское. Почему? Был студентом, денег нет, поэтому. Играл для отдыхающих на аккордеоне. Ему эта местность понравилась и он стал сюда довольно часто приезжать», – рассказывает вдова Исаака Шварца Антонина Нагорная.

Гостили в Сиверском Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Иннокентий Смоктуновский, Иосиф Бродский.

«Он очень любил компании, очень любил застолья долгие, долгие прогулки в парке. Гости были довольно часто у нас, принимали мы их хорошо, И с застольем, и с прогулками, и с рюмочкой», – вспоминает Антонина Нагорная.

А в этом залатанном офицерском тулупе Шварц гулял зимой и играл для всех желающих.

«Здесь он на аккордеоне играл, общались часто. Он как приезжал, все время здоровался. Ходил здесь гулял с Антониной вместе. Как человек, скажу – хороший, когда обратишься к нему, всегда поможет», – рассказал местный житель Александр Оленин.

Вместе с близким другом Булатам Окуджавой сочинил больше 30 песен и романсов. Их связывала не просто дружба, братство. Оба потеряли отцов, участвовали в Великой Отечественной войне, получили ранения, лечились в госпитале. Друг друга они понимали без слов и создавали магию.

Шварц написал музыку более чем к 120 фильмам. С ним работали такие профессионалы, как Пырьев, Соловьев, Мотыль, Хейфиц, Венгеров. Уже известный на весь мир композитор сотрудничал и с молодыми режиссерами.

«Я была совершенно дебютанткой и понимала, с кем я общаюсь. И когда мы начали общаться творчески, я поняла, что это невероятно одержимый человек. Потому что Исаак Иосифович мог позвонить и сказать, у меня такое родилось, слушай. И это был человек молодой, он был молодой по духу, по энергии», – отметила режиссер Наталья Наумова.

И старался через музыку передать свою любовь, надежду и веру всем людям.

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