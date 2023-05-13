Главные тайны биографии Сергея Королева

Российские ученые заявляют, что уже к 2035 году космонавты отправятся на Марс.

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Именно мечта о Красной планете – стала «путеводной звездой» для Королева.

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К ней он будет стремиться на протяжении всей жизни, подчиняя каждый свой шаг, каждую реализованную идею одному – покорить Марс.

Мечта

В стенах секретной лаборатории ОКБ-1 полным ходом будет идти разработка корабля, на котором космонавты смогут совершать многолетние экспедиции, в том числе и на загадочную планету для знакомства с новой, более развитой цивилизацией. Что это возможно, верил и Королев, и его ближайшие соратники, в первую очередь, Фридрих Цандер, который на долгие годы станет для Королева учителем. Всю свою жизнь Сергей Павлович будет искать и «воспитывать» таких, как Цандер, – страстных и увлеченных, готовых терпеть все лишения и «приносить жертву на алтарь».

Колыма

В сентябре 1933 года Михаил Тухачевский издает приказ о создании Реактивного научно-исследовательского института. Королев получает в нем должность заместителя директора. Тухачевский настоятельно «рекомендует» Королеву забыть о полетах в космос и сосредоточиться на ракетостроении. Через год после ареста и расстрела Тухачевского в 1937 году, Королева обвинят во вредительстве и приговорят к 10 годам лагерей. Он отправится на Колыму, на золотой прииск Мальдяк. Ни голод, ни цинга, ни невыносимые условия существования не смогли сломить Королева – свою первую радиоуправляемую ракету он рассчитает прямо на стене барака. В мае 1940 года Королев возвращается в Москву, а через 4 месяца его приговаривают к 8 годам и направляют в специальную тюрьму, где он работает под руководством Туполева.

Русский шпион

Великую победу Королев встречает в «шарашке» при Казанском авиазаводе, где полным ходом идет разработка ракетных двигателей. Хотя по личному приказу Сталина он фактически уже год как свободен. В сентябре 1945 года ему поручают очередную «миссию» – отправиться в Германию для изучения баллистической ракеты Фау-2. На испытания немецкой ракеты, которые организовали англичане для союзников, Королев отправляется в качестве водителя одного из генералов. Но один из военных, как выяснилось позднее, английский разведчик, не поверил в созданный Королевым образ советского артиллериста. Англичанина удивило абсолютное отсутствие орденов (таких русских он не встречал!) и «слишком высокий лоб для капитана артиллерии». В конце лета 1946 года Королева назначают главным конструктором ОКБ-1 и ставят важнейшую задачу – создать советский аналог немецкой баллистической ракеты Фау-2. Через два года Королев начинает испытания баллистической ракеты Р-1, а в 1950 году сдает ее на вооружение.

Хрущев

Никита Сергеевич обожал Королева. Сразу после запуска первого спутника генсек отдает распоряжение построить для Королева двухэтажный особняк вблизи ВДНХ. За каждую новую победу – щедрая награда: премии и высокие звания. Но не это было для Королева важным, а то, что Хрущев поддерживал самые дерзкие его планы, и на это у правителя были свои причины: он любил ликование публики, масштабные празднования, награждение победителей, а заодно и себя в их числе. В 60-м году был представлен грандиозный план «космического наступления», разработанный Королевым: полеты на Луну и строительство лунного поселения, многолетняя экспедиция на Марс и создание марсианской базы, облет Венеры и регулярные межпланетные экспедиции. В этом никто не сомневался, и над этим работали.

Не нобелевский лауреат

После запуска первого спутника Нобелевский комитет направит запрос: кому дать премию? Хрущев ответит, что спутник запустил народ и соцсистема. «Оправданием» стал гриф секретности, который накладывался практически на все разработки Королева, а вместе с ними – и на его личность. На самом деле это было не так – Королева прекрасно знали и в Европе, и в Америке. Так Нобелевская премия «прошла» мимо Королева. Вместо этого он незадолго до возможности получить Нобелевскую премию стал единственным человеком в советской истории, который, не будучи реабилитированным, был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Вопреки

Позже непоследовательность и импульсивность Хрущева приведет к тому, что финансирование марсианского проекта будет существенно урезано – и от этого Королев впервые в жизни растеряется. Многим мечтам не суждено было стать реальностью по банальной причине: нехватка денег. Но как когда-то он создал ракетоплан вопреки приказу Тухачевского, вопреки приказу Сталина – ракету, на которой Гагарин полетел в космос, он решается продолжить работу над марсианским кораблем вопреки запрету Хрущева. И окажется прав – наработки скоро понадобятся. После того, как в мае 1964 года американцы впервые запустят макет лунного корабля «Аполлон», обеспокоенный Никита Сергеевич отдаст приказ: «Луну американцам не отдавать!» Королеву поручат в срочном порядке включиться в «лунную гонку». Работа 24 часа в сутки будет отнимать у немолодого уже Королева слишком много сил.

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